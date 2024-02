Commemoració del 31è aniversari de l’aprovació de la Constitució al Consell General

Exsíndics i exconsellers que van participar en el procés de l’aprovació de la Constitució d’Andorra amb Ensenyat i Codina (Parlament)

Aquest divendres, 2 de febrer, es commemoren trenta-un anys de l’aprovació per part del Consell General del text definitiu de la Constitució del Principat d’Andorra que seria ratificat per la ciutadania en el posterior referèndum del dia 14 de març de 1993.

Per aquest motiu, la sala dels Passos Perduts de la Casa de la Vall ha reunit als exsíndics i exconsellers generals del procés constituent per a recordar la important tasca que van dur a terme. “Fa 31 anys es votava, votàveu, el que sense dubte ha estat el text legal més important de la història recent d’Andorra” ha subratllat el síndic general, Carles Ensenyat, en la seves paraules de benvinguda a l’acte de commemoració.

A més, Ensenyat ha avançat que el Consell General ha encarregat a Andorra Recerca + Innovació (ARI) un treball de recerca per a incorporar a la memòria dels consellers generals de l’època als treballs històrics sobre el procés constituent, recollir i divulgar la perspectiva del Consell General amb qui va viure tot aquest procés, i fer una anàlisi d’aquell moment per a documentar exactament què va passar durant aquell període, el per què i el com. Tot aquest treball l’està duent a terme l’investigador i politòleg Yvan Lara.

La voluntat de l’actual Sindicatura és que de tots aquests treballs sorgeixin tres obres: un documental audiovisual amb els síndics, subsíndics i consellers generals que van viure la transició en primera persona, un treball biogràfic de tots els actors del procés constituent i un monogràfic editat i publicat pel Consell General que esdevindrà “la versió oficial d’aquesta institució sobre el nostre present polític” ha conclòs Carles Ensenyat.