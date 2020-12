Commemoració del 25è aniversari de les relacions diplomàtiques entre Andorra i el Japó

En aquest any 2020, en commemoració del 25è aniversari de l’establiment de les relacions diplomàtiques entre el Principat d’Andorra i el Japó, els ministres d’Afers Exteriors dels dos països volen expressar conjuntament la seva satisfacció per aquesta fita històrica.

Des de l’establiment oficial de les relacions diplomàtiques entre el Principat i el Japó l’any 1995, ambdós països han desenvolupat, en el transcurs d’aquests últims 25 anys, una relació en àmbits variats, basada en valors universals com la llibertat, la democràcia, els Drets de l’Home i l’Estat de dret, així com en els llaços humans, culturals i econòmics que uneixen els dos Estats. Els dos ministres expressen la seva determinació per continuar treballant amb fermesa per ampliar i reforçar les relacions bilaterals existents.

Gràcies a aquestes excel·lents relacions bilaterals, els dos ministres han pogut comprovar com la cooperació entre Andorra i el Japó ha assolit un nivell privilegiat en àmbits com el turisme, l’educació superior i la cultura. Aquests vincles consolidats es van subratllar també durant la primera trobada, històrica, entre la ministra Maria Ubach i el ministre Motegi Toshimitsu, que va tenir lloc a Tòquio l’octubre del 2019.

Els dos ministres van confirmar la importància dels intercanvis humans a través de la cultura i el turisme per promoure la comprensió mútua. En aquest sentit, els dos ministres van expressar la seva esperança que els Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio condueixin a un aprofundiment d’aquests intercanvis a través de l’esport.

Els dos ministres també van reafirmar que l’ordre marítim lliure i obert segons la legislació internacional és un pilar important de l’estabilitat i la prosperitat de la comunitat internacional. I en relació amb això, van compartir la importància de garantir l’indo-pacífic lliure i obert.

Així mateix, els dos ministres es van felicitar per com, segons han pogut constatar gratament ells mateixos, la cooperació entre els dos països en el panorama internacional s’ha intensificat, com bé demostra la col·laboració en les eleccions en el marc de diverses organitzacions internacionals i en diverses resolucions impulsades pel Japó. Els dos ministres van confirmar que aquesta cooperació prova, a més, el compromís dels dos països a favor del multilateralisme com a mitjà essencial per afrontar reptes globals, com la pau i l’estabilitat del món, així com el canvi climàtic. En aquest sentit, el ministre Motegi ha acollit favorablement l’adhesió del Principat d’Andorra al FMI a l’octubre d’aquest any.

Els dos ministres, oposats a accions que violen les obligacions internacionals i exacerben les tensions, van reiterar també la importància de la plena aplicació de les resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions Unides sobre afers de seguretat com el desenvolupament d’armes nuclears i míssils. Així mateix, van subratllar la importància de treballar en qüestions humanitàries que preocupen la comunitat internacional, entre elles, la qüestió dels segrests.

En aquest 25è aniversari, Andorra i el Japó expressen la seva ferma voluntat de continuar treballant junts per avançar cap a l’enfortiment de les excel·lents relacions bilaterals existents i la promoció dels valors comuns que uneixen els nostres dos pobles.