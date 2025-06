Commemoració de la patrona de la Policia

Desfilada d’efectius policials davant de les autoritats (SFGA)

Aquest any el Cos de Policia creixerà amb tres nous efectius arribant a una plantilla total de 270 agents. Així ho ha anunciat aquest divendres el cap de Govern, Xavier Espot, durant l’acte institucional celebrat al Centre de Congressos per a commemorar la diada de la Patrona del Cos, Maria Auxiliadora, que també ha comptat amb la participació de la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, i el director de la Policia, Bruno Lasne.

Espot ha argumentat que la decisió pretén donar resposta a les necessitats actuals i creixents del Cos per a continuar garantint “el millor servei i vocació de servei públic”. De fet, les tres noves places se sumen a cinc places més, arribant a una nova promoció de vuit places, per a cobrir jubilacions que es publicaran aquest pròxim dimecres al BOPA amb la conseqüent obertura del procés selectiu. Així mateix, aquest passat dimecres el Consell de Ministres també va aprovar el nomenament de 20 sergents majors en període de formació i 5 policies com a inspectors també en període de formació.

Durant el discurs, Espot també s’ha referit a la nova convocatòria de places i ha animat a les dones que ho vulguin a presentar-s’hi sense dubtar-ho. Ha fet especial èmfasi en la promoció de la igualtat de gènere a la Policia i en l’impuls del pla d’igualtat que ja s’ha finalitzat. “La igualtat no és una lluita només de les dones. És una responsabilitat col·lectiva. Només treballant plegats, homes i dones, podem construir un Cos de Policia més just, més equitatiu i més fort”, ha conclòs.

El cap de Govern ha destacat que “en un món canviant i sovint incert, el paper de la Policia és més fonamental que mai”. Perquè, ha afegit, “ser policia no és només portar un uniforme, ni només exercir una professió, és assumir un compromís ferm amb la llei, amb la justícia i amb la seguretat de tota la ciutadania. És estar sempre preparat per a respondre davant de moments difícils, per a protegir sense distinció, per a actuar amb responsabilitat i amb coratge”.

La ministra de Justícia i Interior, al seu torn, ha volgut posar en valor el “treball, sovint silenciós i discret” del Cos perquè “és fonamental per a garantir la convivència, la seguretat i el respecte a l’estat de dret”. Així, i amb relació a la negociació amb els cossos especials per a la millora retributiva, Molné ha apuntat que es faran tots els esforços que pressupostàriament siguin possibles per a millorar-la, “sempre amb diàleg permanent amb els membres del Cos”.

En el seu discurs, el màxim responsable del Cos ha volgut destacar els valors de la professió i ha traslladat un missatge d’unitat, posant en relleu el que és i el que representa el Cos de Policia per a la ciutadania. “La nostra missió és assegurar la convivència pacífica, la protecció de les persones, els béns i el benestar social. Vetllem pels drets i les llibertats de tothom i acompanyem les víctimes de delictes, especialment si són vulnerables”, ha remarcat el director de la Policia, Bruno Lasne, ressaltant, en aquest sentit, la vocació de servei públic dels seus membres.





Més de 10.000 intervencions policials el 2024

El director ha fet un repàs de l’activitat del darrer any, amb més de 10.000 intervencions, prop d’un miler de detencions i més de 4.000 infraccions denunciades, de les quals se n’han resolt el 70%. Un índex, ha dit, “elevat” i que “posa de manifest el treball incansable i diari de la Policia en totes les seves àrees d’actuació”. Lasne ha subratllat també que el 2024 s’ha registrat un augment de les agressions físiques i sexuals, increment que “ens fa estar més amatents i prendre decisions sense dubtar, com per exemple, reforçar els efectius en zones on hem constatat que era necessari”. Ha tornat a incidir, a més, en un altre dels grans reptes que té la Policia, aquí i arreu del món: la crescuda de les estafes, “especialment de les relacionades amb les inversions amb criptomonedes i la intel·ligència artificial”.

La jornada, com cada any, vol posar en relleu el compromís i la vocació de totes i tots els membres del Departament, distingir el mèrit i la professionalitat, i reconèixer la dedicació de totes aquelles persones que, cada dia, vetllen per la protecció i la seguretat del país i de la ciutadania. Els actes de commemoració s’han iniciat a dos quarts d’onze del matí amb la missa tradicional a l’església de Sant Esteve d’Andorra la Vella oficiada per l’arxiprest de les valls, mossèn Ramon Sàrries.

A continuació, ha tingut lloc la cerimònia d’honor als símbols de l’Estat i la presentació d’armes i especialitats que, enguany, s’ha traslladat a la plaça Guillemó. En la desfilada han participat els cinc nous inspectors i els vint nous sergents majors nomenats en període de formació després d’haver aconseguit l’ascens d’escala i de grau en els darrers concursos de promoció interna; així com un destacament de policies format per membres del Grup Motoritzat de Trànsit, el Grup de Guies Canins, el Grup de Muntanya, el Grup TEDAX-NRBQ (neutralització d’explosius), el Grup de Protecció de Personalitats, el Grup d’Intervenció (GIPA), una representació de policies de la Unitat de Seguretat Ciutadana i la promoció número 59 d’alumnes agents.

Durant l’acte s’han lliurat més d’una seixantena de distincions i condecoracions a diferents membres del Departament de Policia i de cossos policials estrangers, amb qui la col·laboració és molt estreta en tots els àmbits; s’ha homenatjat els funcionaris que compleixen 10, 20, 30 i 35 anys de servei, i a aquells que s’han jubilat el darrer any.