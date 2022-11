Commemoració, a la Seu i Avià, del Bicentenari de l’establiment de la Regència absolutista d’Espanya

El congrés “Absolutismes i liberalismes al segle XIX. 200 anys de la Regència d’Urgell” se celebrarà aquest dissabte, dia 12 de novembre, a la sala Sant Domènec de la Seu d’Urgell i el diumenge 13 de novembre a l’Ateneu d’Avià. El congrés, que és d’assistència lliure i gratuïta, comptarà amb 4 ponències i 21 comunicacions. Se celebra aquest any per a commemorar, des d’un punt de vista ampli tant temàtic com cronològic, el bicentenari de l’establiment de la Regència absolutista d’Espanya a la Seu d’Urgell, l’any 1822.

El congrés és organitzat per l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Alt Urgell, el Centre d’Estudis d’Avià, els arxius comarcals de l’Alt Urgell i del Berguedà i el centre associat de la UNED de la Seu d’Urgell.

El programa

DISSABTE 12, LA SEU D’URGELL (Sala Sant Domènec)

MATÍ

9:30 h. Inauguració

9:45 h. Ponència inaugural: Ramon Arnabat Mata: La Regència d’Urgell, 1822-1823

10:30 h. Pausa

Àmbit 1: El Trienni Liberal i la Regència d’Urgell

11:00 h. Ponència: Javier Salazar Rincón: La Regencia de Urgel y sus recreaciones literarias

11:45 h. Comunicacions: Lluís Obiols Perearnau: Notes soltes al voltant de la Regència a la Seu d’Urgell

Albert Villaró Boix: Antonio Valls, capità liberal

Josep Porredon Feliu i Lluís Obiols Perearnau: La Regència a la premsa internacional

Gerard Marí i Brull: El Paper Timbrat de la Regència d’Urgell

Josep Espunyes Esteve: La milícia nacional de Peramola

Manuel Félix González i Fraile: Els mossos d’esquadra durant el Trienni Liberal (1820-1823): dissolució i revolta armada

Laura Corrales Burjalés: La religió en el gravat liberal: entre la fe constitucional i la sàtira al reialisme redemptor (1820-1823)

Antoni Llagostera Fernández: El salvament de l’arxiu i biblioteca del Monestir de Santa Maria de Ripoll durant el Trienni Liberal (1823)

Antoni Sánchez Carcelén: Reialistes i liberals a l’Urgell. El cas de Tàrrega (1820-1823)

TARDA

Àmbit 2: La construcció del nou estat liberal

16:30 h. Ponència: Josep Albert Planes Ball: Construir l’Estat-nació: una mirada “des de baix”

17:15 h. Comunicacions: Maria Jesús Llavero Porcel: La Junta del Mig Delme del Bisbat d’Urgell

Daniel Fité Erill: Llums i ombres entorn de la desamortització dels béns “comunals” a la vall de Cabó

Rosa Serra Rotés: Capmasats, magallers i barracaires: la persistència de modalitats d’explotació forestal antiga

Amadeu Gallart Sort: El dietari de l’Antoni Martí i les lluites per a l’establiment del liberalisme al Pirineu

Joan-Xavier Quintana Segalà: Els Dalmau de la Seu d’Urgell, patriotes i reialistes

19:00 h. Presentació de llibre “La Guerra Gran al Pirineu. El Llibre de Notes de la Seu d’Urgell (1791-1856)”, de Josep Albert Planes Ball i Lluís Obiols Perearnau (Anem editors)

DIUMENGE 13, AVIÀ (Ateneu d’Avià)

Àmbit 3: La perpetuació del conflicte

10:00 h. Ponència: Antoni Sánchez Carcelén: Revolució i contrarevolució: les Guerres Carlines com a paradigma de persistència del conflicte

10:45 h. Pausa

11:15 h. Comunicacions: Josep Miralles Climent: Carlisme i absolutisme

Javier Cubero de Vicente: Manifestaciones fueristas en la oposición periférica al centralismo liberal (1812-1876)

Marc Sales Badal: De la Guerra de Successió al maquis: canvi i continuïtat en un territori insurgent

David Cao Costoya: Els carlins i els altres en l’arena electoral. Sufragi universal i lluita política en el cicle de votacions de 1891-1892 a Vic

Xavier Tornafoch Yuste: Carlins i liberals a Vic durant el primer terç del segle XX. El record dels fets de Collformic

Lluís Obiols Perearnau: “Lo fusell de quatre lluytes” als Jocs Florals de la Seu d’Urgell de 1917. Un exemple de la pervivència dels mites tradicionalistes en l’imaginari col·lectiu

Francesc Roma i Casanovas: El fortí liberal de Gósol i el possible fort de Casserres

13:30 h. Cloenda