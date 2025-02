Comissats més de 2.300 paquets de tabac de contraban i 29.000 euros en una operació de la Duana

Tabac de contraban comissat (Policia d’Andorra)

La Policia va detenir ahir dimecres, al migdia, dos homes, no residents de 25 i 30 anys, com a presumptes autors de delictes contra l’ordre socioeconòmic per contraban de tabac. L’arrest es va produir arran d’un operatiu de vigilància de la Duana que es va iniciar a Sant Julià de Lòria i que va permetre detectar com els dos turistes s’anaven aturant en diversos establiments per a adquirir tabac. Van repetir l’operació una desena de vegades fins que els agents de Duana els van controlar a Andorra la Vella.

A l’interior del vehicle es van trobar 2.330 paquets de tabac valorats en 9.124 euros i 25.700 euros en efectiu. A més dels diners que es van localitzar en l’escorcoll al cotxe, els detinguts duien a sobre 3.000 euros més. En total, prop de 29.000 euros, una quantitat que fa sospitar la Policia que els dos homes també podrien estar implicats en un possible blanqueig.