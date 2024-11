Comencen les obres del nou centre de salut mental a la Seu

Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell (Fòrum.ad)

Les obres per a construir el nou centre multifuncional de salut mental de l’Alt Pirineu començaran aquest dilluns. Un projecte que costarà 7 milions i mig d’euros i que s’ubicarà a l’ala oest de l’edifici del Seminari Diocesà de la Seu d’Urgell i que donarà servei a tot el Pirineu i Andorra. Uns treballs que se centraran en la restauració de la part interior, ja que l’estructura exterior es mantindrà en ser considerat un immoble històric.

Amb aquesta construcció, les persones afectades per patologies mentals no hauran de ser traslladades a centres de Barcelona o Lleida com fins ara. La nova construcció comptarà també amb un centre de dia amb diferents activitats i la possibilitat de fer teràpies amb l’objectiu d’alleugerir les famílies. Està previst que el centre quedi enllestit a finals de 2026.