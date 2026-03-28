Comencen les obres d’ampliació de la subestació elèctrica d’Adrall, clau de cara a la nova interconnexió amb Andorra

Les obres d’ampliació de la subestació elèctrica d’Adrall, a Ribera d’Urgellet, han començat aquesta setmana, a càrrec de Red Eléctrica. Es tracta d’una infraestructura clau de cara a la nova interconnexió amb Andorra i, a banda, servirà per a reforçar la seguretat i qualitat del subministrament al voltant de la Seu d’Urgell. Els treballs, que tenen un cost de 7,73 milions d’euros, consisteixen a ampliar i adequar l’actual subestació de 220 kV i en construir-ne una de nova blindada en un edifici amb tecnologia GIS, que aconsegueix una millor integració en el paisatge, tot reduint l’impacte visual. D’aquesta manera, un cop acabada la construcció, l’antiga instal·lació serà substituïda per la nova infraestructura.
El nou equipament permetrà el desenvolupament de la futura línia de doble circuit de 220 kV que unirà la subestació d’Adrall amb Andorra, amb la qual cosa s’incrementarà la capacitat d’intercanvi elèctric amb el Principat.
Obres a Andorra
A banda d’aquest projecte, dins la planificació elèctrica vigent també es contempla la construcció de la nova línia d’interconnexió amb Andorra, uns treballs que començaran els pròxims mesos. En aquest sentit, cal recordar que FEDA (Forces Elèctriques d’Andorra) ja té en marxa les excavacions per a preparar el terreny on s’ubicarà la futura estació transformadora i repartidora d’electricitat (ETR) del Riu Runer.
Les obres s’allargaran durant aquest 2026, mentre que l’edificació i la instal·lació de la part industrial es preveu que acabi i es posi en funcionament el 2029. Pel que fa al pressupost de l’obra, ascendeix a 20 milions d’euros.
El nou equipament, ubicat just al costat de la rotonda pròxima amb la frontera amb Espanya, serà el punt d’entrada on desembocarà el flux de la nova línia d’alta tensió que l’unirà amb Adrall.