Comencen les millores al pont dels Escalls, a Escaldes

Inici dels treballs de restauració al pont dels Escalls, a Escaldes (SFGA)

El Departament de Patrimoni Cultural del Govern ha començat aquest dimarts els treballs arqueològics al pont dels Escalls, previs a la seva restauració, que es portarà a terme al mes d’agost. Aquesta intervenció es fa perquè el pont presenta un alt grau d’autenticitat i, abans de fer-hi qualsevol mena d’intervenció de restauració, cal tenir-ne un coneixement més profund.

L’objectiu de la intervenció arqueològica és disposar de més informació sobre la forma com està construït, les possibles fases que es puguin identificar en el paviment, així com la possible datació. La intervenció consistirà en l’obertura de tres sondeigs de diagnosi, un a la part central i un altre a cada cap del pont, que determinaran el projecte de restauració.

Aquesta excavació arqueològica es preveu que tingui una durada d’una setmana. Els treballs els durà a terme l’empresa catalana d’arqueologia Arqueòlegs.cat, sota la direcció tècnica de Sergi Segura, arqueòleg, amb la coordinació de l’equip d’arqueologia del Departament de Patrimoni Cultural.

Cal recordar que el Govern i el Comú d’Escaldes-Engordany van signar, el 20 de març, un conveni de col·laboració per a la restauració del pont dels Escalls, el pont de la Tosca i el pont d’Engordany, tots ells situats a Escaldes-Engordany. Els tres ponts estan declarats béns d’interès cultural (BIC) per la Llei 9/2003 del patrimoni cultural d’Andorra, en la categoria de monument, i per aquest motiu s’ha creat una comissió mixta de seguiment.