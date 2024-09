Comencen les curses de velocitat a Corralco amb podi per a Jordina Caminal

Jordina Caminal en acció a la Parva (@andreabrisephoto)

Aquest dimecres van començar les curses de velocitat de Corralco -Xile- que s’havien ajornat uns dies per la meteorologia. Així, a la primera jornada de descens, amb entrenaments i curses, els esquiadors andorrans van lluitar per a adaptar-se a la cursa. Jordina Caminal, tot i no trobar les millors sensacions, va ser tercera al descens, corresponent a la Copa d’Amèrica del Sud (SAC).

Jordina Caminal, però, va acabar lluny de la millor, la txeca Nova Tereza, que es va imposar amb 2.27.41. Caminal vol millorar de cara als pròxims dies el seu rendiment, després d’acabar amb +4.37. Segona al podi va ser la britànica Giselle Gorringe, a 0.47. Al descens d’entrenament previ, Caminal va ser també tercera, amb +1.79 sobre Tereza, que també va ser la més ràpida.

Jordina Caminal valorava aquesta cursa d’aquesta manera: “No em va anar bé, no vaig saber adaptar-me a la pista i després buscar solucions de cara a la carrera per a anar ràpid. Espero anar trobant solucions i poder anar més ràpid”.





Salva Cornella, el millor el primer dia

A la cursa de descens masculí es va imposar l’italià Mattia Cason, amb 2.19.89. El millor andorrà va ser Salvador Cornella, 32è, amb Pere Cornella 44è, Martí Llort 47è -123.76 punts, millor que els seus actuals 130 punts- i Marc Fernández 49è. A l’entrenament previ, també amb l’italià Cason el més ràpid (1.10.21), amb Salva Cornella amb el 34è temps, Pere Cornella el 47è, Martí Llort el 48è i Marc Fernández el 54è.