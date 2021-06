Comencen les “caminades per a la gent gran” a Encamp per incentivar la pràctica esportiva

La gent gran d’Encamp ha començat les “Caminades per a la Gent Gran” una activitat promoguda des del Comú d’Encamp per incentivar la pràctica esportiva entre la gent gran de la parròquia durant les darreres setmanes de juny i fins a finals de juliol.

Avui, 22 de juny, ha tingut lloc la primera sortida per Encamp, una ruta de dues hores, on les 7 persones que hi han participat han recorregut el passeig de Mojácar amb el guiatge d’una monitora, tot combinant la caminada amb exercicis d’estiraments.

Tal com ha indicat el conseller de Cultura i Afers Socials, David Cruz, “les caminades estan pensades per a persones majors de 60 anys que tinguin ganes de practicar esport a l’aire lliure“. Es duran a terme tots els dimarts i dijous del mes de juliol i tindran una durada d’entre dues i tres hores. És obligatòria la inscripció prèvia perquè les places estant limitades a 9 persones per motius sanitaris.

Els dimarts les rutes seran per Encamp (Funicamp, Ràdio Andorra, parc de la Gent Gran,…) i els dijous s’agafarà un autobús per arribar fins a les rutes de destí, que seran fora de la parròquia. El dijous 24 de juny, per exemple, serà el torn de Canillo i la ruta de la Vall d’Incles, el dia 1 de juliol, es farà la caminada al Rec del Solà a Andorra la Vella, el dia 8 de juliol serà el torn de Sant Joan de Caselles tornant a Canillo, el 15 de juliol es farà el Camí Ral de La Massana, el 22 de juliol la Ruta del Ferro a Ordino i el 29 de juliol el Camí de les Fonts a Escaldes-Engordany.

El conseller ha manifestat “és una bona combinació d’esport, cultura i lleure per a la gent gran de la nostra parròquia“.

L’hora de sortida sempre és les 9 h del matí, des de la plaça de Sant Miquel, tant si la caminada és a Encamp com si és en una altra parròquia, i s’agafarà l’autobús a la mateixa parada de davant del parc.

L’activitat és gratuïta i les inscripcions es realitzen presencialment al Departament de Cultura i Afers Socials, o bé, trucant al +376 731 670.

Retorn de la gent gran al Casal de poble

A partir de dijous 24 de juny, en la data que s’havia compromès, la gent gran d’Encamp retornen al seu espai habitual, a la primera planta de l’edifici de la plaça dels Arínsols al Casal del Poble.

L’horari serà de dilluns a divendres de 9:30 h a 12:30 h i de 14:00 h a 19:00 h de la tarda i caps de setmana de 14:30 h a 18:30 h. Es disposarà de l’espai polivalent de trobada, per als jocs de taula, billar, o la terrassa remodelada per fer petar la xerrada, així com, el servei de bar en el mateix horari. El servei de menjador continuarà en format càtering.

L’espai estarà supervisat pel Departament, per tal de vetllar i assegurar que es compleixen les mesures de prevenció específiques.