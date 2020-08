Comencen els treballs de la primera fase d’estabilització definitiva de la zona de la Portalada

Després de les tasques de neteja, estabilització i vigilància dels darrers dotze mesos de la zona afectada per l’esllavissada a la CG-1, aquest dilluns s’han iniciat els treballs de la primera fase d’estabilització definitiva de la parcel·la, que tenen una durada prevista de dotze mesos i un cost de 4,8 milions d’euros.

L’objectiu d’aquest procés és estabilitzar la zona sud i nord de l’esllavissada amb malles, canviar els ancoratges provisionals pels definitius i substituir el mur provisional per un mur de contenció també definitiu.

Se seguirà vigilant la part central afectada de la muntanya amb sensors, però la clau és saber fins on arriba la fissura.El cap del gabinet tècnic del ministeri d’Ordenament Territorial, Josep Maria Huertas, explica que “la segona fase consisteix en una estabilització definitiva de la zona central de la vessant que, en funció de les dades que obtinguem, s’haurà de fer a una profunditat major o menor i, per tant, la solució serà d’una tipologia o d’una altra”. Afegeix que “la zona que es veu fracturada no és la prat preocupant del vessant”. La que interessa estabilitzar està per darrere.

Durant la primera fase, la circulació es veurà afectada en moments puntuals però sempre es mantindran els dos sentits de la marxa.

El despreniment va tenir lloc el 10 d’agost i no es va haver de lamentar cap víctima mortal. Segons l’informe encarregat per l’executiu, la responsabilitat recau sobre la propietat de la parcel·la afectada, concretament pel mal estat dels ancoratges fruit d’uns treballs que s’hi havien fet.