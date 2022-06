Comencen els treballs de consolidació de l’estructura del colomer de Cotxa ubicat a les Bons

El Ministeri de Cultura i Esports, el comú d’Encamp i la propietat del colomer de Cotxa inicien els treballs, aquest dilluns, per consolidar l’estructura del colomer de Cotxa, situat a la part alta del nucli històric de les Bons, a la parròquia d’Encamp.

El colomer de Cotxa és un bé immoble inscrit a l’inventari general del patrimoni cultural i també consta al catàleg comunal d’edificis, espais i elements d’interès històric, monumental i cultural en la categoria de bé cultural parroquial.

És un colomer destacat entre l’arquitectura vernacular del país, tant per la seva antiguitat, datat d’època moderna, com per la singularitat del bé immoble, així com per la tipologia a la qual pertany, la de colomer de torre.

El comú d’Encamp, amb l’objectiu de posar en valor el nucli de les Bons, tal i com està fent amb la resta de nuclis tradicionals, està treballant en la creació d’un pla integral que afavoreixi la visió del conjunt històric de les Bons. I, és en aquesta línia, que en col·laboració amb el Departament de Patrimoni Cultural, es proposen i recolzen projectes de conservació en aquest conjunt històric.

La propietat del colomer de Cotxa té interès a rehabilitar i conservar el colomer aplicant les mesures de restauració i de conservació necessàries, per mantenir l’estructura i els valors de l’immoble.

Per aquest motiu el Ministeri de Cultura i Esports i el Comú d’Encamp estan disposats a col·laborar en la consolidació i rehabilitació d’aquest bé immoble singular, a fi què se’n preservin els valors patrimonials en la forma més original possible.

Ara s’inicien els treballs preliminars de desbrossat i desenrunat, per avaluar l’estat real de l’immoble i fer un projecte que permeti preservar l’interès històric, etnològic, arquitectònic i paisatgístic del colomer de Cotxa.

La propietat del colomer amb l’acord del Ministeri i del Comú manifesta la voluntat de què sigui un espai públic destinat a usos culturals durant un temps determinat, fet que aportarà valor i contingut patrimonial a l’entorn del poble de les Bons.