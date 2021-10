Comencen els tractaments aeris per al control de la processionària del pi al Pirineu

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Catalunya ha iniciat la campanya de tractaments aeris per al control de la processionària del pi, un insecte que tot i ser autòcton suposa cada any un greu perill pels boscos de pi del Pirineu i, sobretot, del Prepirineu.

Tot coincidint amb els primers estadis de desenvolupament de les erugues, es tractarà una superfície de 15.000 hectàrees, repartides entre set comarques i 29 municipis. El procés inclou l’Alt Urgell, tot i que es concentra especialment en tres comarques on hi sol haver una gran afectació de la processionària: el Solsonès (que representa gairebé el 40%), el Bages i el Berguedà.

Una de les principals novetats d’enguany és que també es farà tractaments a la Val d’Aran, on feia quasi 25 anys que no calia fer-ne perquè les afectacions eren menors. En aquesta campanya, es tractarà menys superfície que l’any passat perquè, segons assegura la conselleria, s’ha reduït la superfície afectada “greument” per la plaga.

Al respecte, Acció Climàtica afirma que enguany el nivell d’afectació és inferior a causa de raons meteorològiques, però també per l’esforç que s’ha fet els darrers anys per mantenir els nivells de tractaments aeris. L’any 2016, per exemple, les afectacions greus es van produir a gairebé 60.000 hectàrees, mentre que enguany s’han reduït a 13.300.

Ara, el percentatge de pinedes amb algun grau d’afectació per aquest insecte defoliador a Catalunya es manté al voltant del 20%. La seva màxima incidència se sol produir a l’hivern, quan les erugues instal·len les seves bosses a les branques dels pins i, amb aquesta acció, asfixien els arbres i poden arribar a causar-los la mort.

Control de la plaga

L’objectiu dels tractaments no és radicar l’organisme, sinó ajudar a controlar-lo naturalment quan hi ha pics poblacionals per contribuir a l’equilibri de les seves poblacions a les pinedes. Així també es vol evitar perjudicis a la ramaderia o al sector forestal. A més a més, cal tenir en compte que la processionària pot causa molèsties greus, com ara urticària i trastorns al·lèrgics, tant a les persones com als animals.

El producte que s’utilitza en els tractaments és biològic i no està classificat com a tòxic ni com a perillós pel medi ambient ni pels organismes aquàtics.