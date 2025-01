Comencen els tallers de nivologia i actuació en casos d’allaus adreçats als alumnes

Alumnes prenent part en un dels tallers (SFGA)

El Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats i el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències han iniciat aquest dimarts, 28 de febrer, els tallers de nivologia i actuació en casos d’allaus per a estudiants d’entre 10 i 14 anys dels tres sistemes educatius del país. L’objectiu d’aquesta iniciativa –que s’emmarca en el curs de capacitació bàsica en protecció civil per a sensibilitzar-los davant de situacions de riscos naturals que s’imparteix cada any a les escoles des de 2012– és donar una formació pràctica perquè els joves actuïn de manera correcta i ràpida en una situació de risc o d’emergència.

El taller específic de nivologia i actuació en casos d’allaus, que s’allargarà fins al 13 de març, és un curs sobre el terreny en què participen 235 alumnes de 13 i 14 anys de l’Escola Andorrana; així com 441 d’entre 10 i 11 anys dels sistemes educatius espanyol i francès, a través de l’Àrea de formació andorrana. Essent un curs pràctic, les estacions d’esquí faciliten els seus professionals i un espai per a poder dur a terme el taller a les seves instal·lacions. A més, l’equip formador compta amb efectius del Departament de Prevenció i Extinció d’Incendis i de la Creu Roja Andorrana.

En paral·lel, es destaca que el mes de desembre també es va realitzar una formació adreçada als alumnes d’entre 16 i 18 anys del Lycée Comte de Foix que cursen l’optativa “activitats de natura”.