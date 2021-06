Comencen els preparatius de la Spartan Race del pròxim cap de setmana a Encamp

Spartan Race ha començat els preparatius per acollir, aquest pròxim cap de setmana, una nova edició d’una de les curses d’obstacles més reconegudes del món, i que, per segon any consecutiu es durà a terme al centre d’Encamp. Plenament adaptada a la pandèmia, amb estrictes mesures de seguretat sanitària, comportarà una alta afluència de visitants i participants durant tot el cap de setmana.

Demà dijous es realitzarà la presentació de l’esdeveniment i s’explicaran tots els detalls de l’edició 2021 que tindrà lloc els dies 12 i 13 de juny.

Mentrestant, durant aquesta setmana s’han iniciat els treballs de muntatge dels recorreguts i de les proves, s’informa als veïns que es preveuen canvis en la mobilitat i en dues zones d’aparcament. Les adaptacions i restriccions de mobilitat són necessàries per a poder encabir el màxim possible de proves a la zona urbana i poder atraure el màxim de visitants el més a prop possible d’hotels, comerços i restauració. L’any passat els participants van valorar molt positivament aquest tipus d’esdeveniment combinant la zona urbana amb els entorns naturals.

Aparcaments no operatius i zones d’aparcament habilitades temporalment

Els aparcaments de Sant Miquel i de Terres Primeres seran les dues zones on es concentraran les proves, l’arribada i la sortida de les curses, és per això que ja estan inoperatius perquè s’ha començat el muntatge, i es reobriran el dilluns 14 de juny amb normalitat. Els abonats han estat informats prèviament, i se’ls ha reubicat en un altre aparcament comunal proper.

Pel que fa a la resta d’aparcaments estan operatius sense cap restricció i a més a més s’habilitaran dues zones d’aparcament per a voluntaris i participants, a la zona de l’antic càmping internacional i a l’avinguda Príncep Benlloch.

Restriccions de mobilitat i canvis en les línies de transport públic L2 i L4

El trànsit rodat estarà prohibit a l’avinguda de Joan Martí, des de dissabte 12 a les 7 h del matí fins diumenge 13 a les 19 h de la tarda, entre la rotonda de l’antic telecabina i el carrer de les Escoles/plaça del Consell, i es recomana utilitzar el tram de la plaça dels Arínsols i fins al carrer de les Escoles estrictament pels serveis, veïns i comerços ubicats a la zona.

Les línies d’autobus L2 i L4 tenen anul·lades, el dissabte 12 i diumenge 13, les parades ubicades en el tram comprès des de la rotonda de la benzinera a la carretera de l’Obac fins a la rotonda de l’antic telecabina l’avinguda de Joan Martí. Per contra s’ha habilitat dues parades provisionals, una, a la rotonda de l’antic telecabina a l’inici del carrer Mirador i, l’altra, a tocar de la benzinera, tant en sentit pujada com baixada.

El camí de les Pardines, els camins dels voltants, així com el Passeig de Mojàcar i de l’Alguer, es senyalitzaran com a zones compartides de vianants i corredors, amb l’objectiu de fer compatibles les diferents activitats.

Informació als establiments comercials de les mesures de prevenció sanitària

Des del Comú es facilitarà a tots els establiments comercials, de restauració i hotelers un document de resum en diferents idiomes perquè puguin informar amb facilitat als seus clients de les mesures anti-COVID vigents actualment a Andorra.

El Comú d’Encamp vol agrair a tots els veïns i veïnes la col·laboració per a poder dur a terme aquest esdeveniment que té una repercussió molt positiva en la reactivació econòmica de la parròquia i del país.