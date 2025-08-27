Comencen els actes previs de la Festa Major de la Seu d’Urgell

Un dels actes previs de la Festa Major de la Seu (RàdioSeu)
La Seu d’Urgell ja viu la Festa Major amb els actes previs que s’han programat a l’inici de la setmana. Aquest dilluns, per exemple, s’ha celebrat la Cursa d’Orientació, que marcava l’inici de la programació esportiva i que s’ha saldat amb èxit de participació. I aquest dimarts al vespre el protagonisme ha estat per al teatre familiar, amb l’espectacle ‘Planeta Violeta’, de la companyia Atrapasomnis, al Palau d’Esports.

Aquest dimecres, 27 d’agost, a les 7 del vespre a la plaça del Camp del Codina, es podrà gaudir d’una exhibició de teles acrobàtiques, a càrrec de Maria Grau i el Centre Esportiu Esquitx. I ja de nit (21.30 h), a la plaça dels Oms s’hi podrà veure cinema a la fresca. Enguany, amb la pel·lícula ‘El 47’, dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Eduard Fernández. Enguany aquest film, rodat en castellà i català, ha guanyat els premis Gaudí i Goya a la millor pel·lícula.



Teatre de Festa Major

Els actes previs es completaran dijous, dia 28, a les 10 de la nit, al Palau d’Esports, amb el Teatre de Festa Major. Enguany té com a protagonista el Mag Lari, que torna a la Seu per a presentar el seu nou espectacle ‘Strafalari’, un muntatge que combina màgia i humor, marcat per la singular personalitat de l’autor. Les entrades anticipades, al preu de 13 euros (11 € per a jubilats i aturats), es poden adquirir a Codetickets i a Turisme Seu.

Nascut a Barcelona el 1973 i establert des de fa uns anys a Castellserà (Urgell), Josep Maria Lari suma ja 30 anys d’una reconeguda trajectòria que l’ha portat a actuar no només arreu de Catalunya sinó també en festivals internacionals de països com França, Alemanya, Suïssa, Portugal i el Japó, a més d’aparèixer en molts programes de televisió, ser reconegut amb diversos premis, impulsar programes propis a TVE i a Netflix i, fins i tot, convertir-se en un personatge de còmic a la revista ‘Cavall Fort’. A més a més, ha estat director del reeixit espectacle ‘Nada es imposible’, del Mago Pop.



Programació especial a RàdioSeu

Paral·lelament, ja ha començat també la programació especial de RàdioSeu, emissora oficial de la Festa Major, en una edició molt especial perquè coincideix amb el 40è aniversari de RàdioSeu i el 30è aniversari del programa-concurs estiuenc ‘Carretera i Manta’.

Aquest espai ja ha iniciat els monogràfics de la cita, primer amb una entrevista amb la tinent d’alcalde i regidora de Festes, Christina Moreno, i aquest dimarts amb un migdia dedicat a la programació esportiva. En aquest especial des de la plaça dels Oms hi han parlat David Vallvé, director del Servei Municipal d’Esports; Mary Rojas, jugadora de l’Atlètic Club La Seu; Pilar Hereu, sòcia número 1 del Club Petanca Seu, Manel Mestre, membre del Club d’Escacs; i Antonio García Medel, coordinador del Club Esportiu Ciutat La Seu. El programa es pot escoltar cada migdia (11.30-13.00 h) de dilluns a divendres.

El programa complet de tots els actes de la Festa Major de la Seu es pot consultar al web www.radioseu.cat/agenda.

