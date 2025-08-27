Comencen els actes previs de la Festa Major de la Seu d’Urgell

La Seu d’Urgell ja viu la Festa Major amb els actes previs que s’han programat a l’inici de la setmana. Aquest dilluns, per exemple, s’ha celebrat la Cursa d’Orientació, que marcava l’inici de la programació esportiva i que s’ha saldat amb èxit de participació. I aquest dimarts al vespre el protagonisme ha estat per al teatre familiar, amb l’espectacle ‘Planeta Violeta’, de la companyia Atrapasomnis, al Palau d’Esports.
Aquest dimecres, 27 d’agost, a les 7 del vespre a la plaça del Camp del Codina, es podrà gaudir d’una exhibició de teles acrobàtiques, a càrrec de Maria Grau i el Centre Esportiu Esquitx. I ja de nit (21.30 h), a la plaça dels Oms s’hi podrà veure cinema a la fresca. Enguany, amb la pel·lícula ‘El 47’, dirigida per Marcel Barrena i protagonitzada per Eduard Fernández. Enguany aquest film, rodat en castellà i català, ha guanyat els premis Gaudí i Goya a la millor pel·lícula.
Teatre de Festa Major
Els actes previs es completaran dijous, dia 28, a les 10 de la nit, al Palau d’Esports, amb el Teatre de Festa Major. Enguany té com a protagonista el Mag Lari, que torna a la Seu per a presentar el seu nou espectacle ‘Strafalari’, un muntatge que combina màgia i humor, marcat per la singular personalitat de l’autor. Les entrades anticipades, al preu de 13 euros (11 € per a jubilats i aturats), es poden adquirir a Codetickets i a Turisme Seu.
Nascut a Barcelona el 1973 i establert des de fa uns anys a Castellserà (Urgell), Josep Maria Lari suma ja 30 anys d’una reconeguda trajectòria que l’ha portat a actuar no només arreu de Catalunya sinó també en festivals internacionals de països com França, Alemanya, Suïssa, Portugal i el Japó, a més d’aparèixer en molts programes de televisió, ser reconegut amb diversos premis, impulsar programes propis a TVE i a Netflix i, fins i tot, convertir-se en un personatge de còmic a la revista ‘Cavall Fort’. A més a més, ha estat director del reeixit espectacle ‘Nada es imposible’, del Mago Pop.
Programació especial a RàdioSeu
Paral·lelament, ja ha començat també la programació especial de RàdioSeu, emissora oficial de la Festa Major, en una edició molt especial perquè coincideix amb el 40è aniversari de RàdioSeu i el 30è aniversari del programa-concurs estiuenc ‘Carretera i Manta’.
Aquest espai ja ha iniciat els monogràfics de la cita, primer amb una entrevista amb la tinent d’alcalde i regidora de Festes, Christina Moreno, i aquest dimarts amb un migdia dedicat a la programació esportiva. En aquest especial des de la plaça dels Oms hi han parlat David Vallvé, director del Servei Municipal d’Esports; Mary Rojas, jugadora de l’Atlètic Club La Seu; Pilar Hereu, sòcia número 1 del Club Petanca Seu, Manel Mestre, membre del Club d’Escacs; i Antonio García Medel, coordinador del Club Esportiu Ciutat La Seu. El programa es pot escoltar cada migdia (11.30-13.00 h) de dilluns a divendres.
El programa complet de tots els actes de la Festa Major de la Seu es pot consultar al web www.radioseu.cat/agenda.