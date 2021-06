Comencem per les excursions al camp

Acudir al camp i fugir de la gran ciutat per agafar energia és un bon pla després de tant de temps sentint el so del clàxon i respirant el que deixen anar els tubs d’escapament. Sens dubte aquestes excursions són una bona decisió per passar una jornada tranquil·la.

Excursions al camp, el que mai has d’oblidar de portar.

Però abans de començar aquesta excursió s’han de preparar diversos elements perquè d’aquesta manera la nostra motxilla compti amb tot el necessari per passar un dia al camp. Des de menjar fins repel·lent d’insectes, tot això ha d’acompanyar-nos en el nostre pla rural perquè tot surti la mar de bé i no es trobi a faltar res una vegada que posem els nostres peus en plena natura.

A vegades passa que per la falta de previsió una excursió no surt tan bé com esperàvem. Però si no t’oblides del que és necessari, segur que el teu dia en plena natura surt perfecte.

La bona salut del nostre planeta és una cosa que cada vegada ens preocupa més. Aprendre a estimar la Natura és un punt important en l’educació dels fills, que podem fomentar a través de les excursions amb nens i ells es mostraran encantats de col·laborar en tot el que això comporta. Tenir cura del medi ambient, conèixer-lo i tractar-lo a través de diferents activitats sempre resultarà una cosa enriquidora per als nens i adults.

A aquestes edats, els nens demostren tenir un gran interès pel món que els envolta.

Portar-los al camp perquè explorin i descobreixin la Natura és per a ells un pla tan divertit com cal, ja que aquestes excursions amb nens ajuden a conèixer el medi ambient. Aprofitem aquestes escapades per ensenyar-los a respectar-lo i admirar-lo.

Les excursions són una font inesgotable de coneixement per a tothom. Gràcies a aquestes, els nens amb la seva capacitat d’observació es pot aguditzar moltíssim, però per a això, els pares hem d’ensenyar amb detall tot allò que ens envolta.

Perquè adquireixi aquests coneixements, res millor que portar-lo a una classe pràctica: que ho vegi tot per si mateix en una excursió. Amb el començament del bon temps, és el moment perfecte per treure al nostre fill petit al camp amb la intenció d’ensenyar-li a gaudir de l’entorn que l’envolta.

Agafar ramells de flors, construir una petita cabana amb pals, recollir plomes d’aus, etc., són algunes de les activitats que podem fer amb el nostre fill al camp.

Però a part de gaudir del que aquests paratges poden oferir-nos, també hem d’aprofitar l’ocasió per ensenyar-li a l’infant la manera de mantenir el medi ambient en bon estat.

Així, podem animar el nostre fill a que ens ajudi a recollir les llaunes o plàstics que ens trobem tirats per terra, o ensenyar a tirar els papers i tovallons a una bossa que ens portarem per llençar les escombraries, que després dipositarem en un contenidor.

Són petites lliçons que ell assimilarà molt bé.

Si ens proposéssim mirar més enllà i frenéssim la nostra rutina diària per un moment per reflexionar, ens adonaríem de la importància del nostre paper en la cura del nostre entorn.

No et donis la volta, observa el que passa al teu voltant amb l’aigua, els boscos, la contaminació de l’aire i tingues les oïdes atentes als missatges que ens envia la natura. Pots sentir-los?

si continuem educant nens i nenes a tot el món en l’amor per la natura contribuirà a un futur en què el nostre planeta segueixi existint i mostrant la seva extraordinària bellesa.