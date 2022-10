Comença la vacunació contra el papil·loma humà a infants de sisè de primària al Pirineu

Els nens i nenes de sisè de primària dels centres escolars de la Vall de Boí i Vilaller (ZER Alta Ribagorça), i de l’Escola Ribagorçana d’El Pont de Suert s’han vacunat aquest dimarts contra el virus del papil·loma humà (VPH). Juntament amb els de l’escola Garona de Vielha, que es van vacunar dilluns, han estat els primers centres de la regió sanitària Alt Pirineu i Aran a iniciar la campanya.

En total, han rebut el vaccí més d’una trentena d’alumnes de l’Alta Ribagorça i 47 de Vielha. A alguns dels infants també se’ls ha administrat vacunes contra l’hepatitis A i, en alguns casos, contra la varicel·la. Per tal de vacunar-los s’han desplaçat als centres dos infermeres de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) Alta Ribagorça.

Es tracta del primer curs que aquesta vacuna s’estén també als nens, com el Departament de Salut va anunciar el passat mes de maig. Fins ara es recomanava a les noies als 11 i 12 anys, i persones amb condicions de risc.

La infermera de l’EAP Alta Ribagorça, Mar Ferran, ha recordat que la inclusió d’aquesta vacuna al calendari de vacunacions sistematitzat “garanteix l’equitat de gènere” i la protecció, també en nens, davant la infecció pels genotips de VPH inclosos a les vacunes.

Vacunació arreu de Catalunya

Coincidint amb l’inici del curs escolar, Salut ha iniciat de forma progressiva la vacunació als centres educatius catalans contra el virus del papil·loma humà (VPH) a tot l’alumnat de sisè de primària. A l’inici del curs, els centres d’atenció primària es coordinen amb les escoles per a establir quin dia és el millor per a iniciar aquesta vacunació.

Abans de posar les vacunes, les infermeres realitzen a cada infant una sèrie de preguntes protocol·làries per a assegurar que el procés es fa amb total seguretat. Els pares i les mares han hagut d’autoritzar la vacunació prèviament i els infants van a l’escola amb el llibre de vacunes on les infermeres registren la vacuna que els hi posen. Al cap d’uns mesos d’haver rebut la primera dosi, les infermeres tornaran a l’escola a posar les segones.

La vacunació del VPH en noies als 11-12 anys va començar a implementar-se el curs 2008-2009 i va provocar la disminució de més del 60% de la incidència de les berrugues anogenitals en noies d’entre 16 i 19 anys, una dècada després. Aquesta vacunació ha donat protecció directa en nois i homes, amb la reducció d’un 4-6% de les berrugues genitals i la reducció de certs genotips, alhora que ha ofert també protecció indirecta a noies i dones no vacunades.