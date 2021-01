Comença la vacunació al personal sanitari del Sant Hospital i el CAP de la Seu

Aquest divendres ha començat la vacunació contra la COVID-19 al personal sanitari de la Fundació Sant Hospital i del Centre d’Atenció Primària de la Seu d’Urgell. El primer dia de la campanya ha tingut una molt bona resposta, amb 130 persones que ja s’han vacunat aquest primer dia.

L’alcalde de la Seu i president de l’FSH, Jordi Fàbrega, ha agraït la feina feta per l’Institut Català de la Salut, per coordinar la vacunació, i “la gran implicació dels professionals que estan a primera línia i que són els primers que tenen ganes que s’acabi aquest malson de la pandèmia”. Fàbrega ha destacat que entre aquesta setmana i la vinent ja s’haurà posat la primera dosi a tots els empleats sanitaris de l’Alt Pirineu i Aran i també a tots els usuaris de les residències de gent gran, en les quals la campanya ja va començar el 31 de desembre. L’única excepció és la residència de Puigcerdà, perquè encara hi ha casos en actiu i cal esperar a que recuperi l’etiqueta verda de centre lliure de COVID-19. En tot cas, el batlle urgellenc assegura que la regió pirinenca ja va ara “a velocitat de creuer” en l’objectiu d’avançar ràpidament en la vacunació.

A partir del 20 de gener ja s’aplicarà les segones dosis i es preveu que al cap de deu dies els vacunats ja comencin a adquirir la immunitat. El proper objectiu serà iniciar ja la protecció a la població en general, tot començant per la gent gran com a col·lectiu amb més risc.

Jordi Fàbrega considera molt important la “gran acceptació” que l’inici de la campanya ha tingut entre els professionals sanitaris, de cara al missatge que es vol transmetre a la població tenint en compte que, segons una enquesta de Salut, a les regions de Lleida i de l’Alt Pirineu i Aran és on hi ha més població escèptica o contrària al vaccí. Per això, ell mateix també s’ha vacunat aquest divendres mateix “per responsabilitat individual, per pertànyer al col·lectiu sanitari, per ètica i responsabilitat cap als pacients, i sobretot per tothom qui ha perdut algú estimat”.

En la mateixa línia, Fàbrega ha assegurat que “les persones que més coneixen els efectes secundaris no han dubtat a posar-se la vacuna de seguida” i que “els beneficis són molt superiors als possibles riscos”. Per això, valora positivament que quasi tots els sanitaris del Sant Hospital ja hagin volgut vacunar-se el primer dia.

Baixa lleument el percentatge de tests positius

Mentrestant, pel que fa a l’evolució del coronavirus, segons dades d’aquest divendres, el Sant Hospital té 5 ingressats, un menys que ahir dijous. I a l’Àrea Bàsica de Salut de la Seu el percentatge de positius als nous tests ha baixat lleugerament: ara està a l’11,92%. També segueix baixant el risc de rebrot, que se situa a 573, mentre que la velocitat de reproducció del virus es manté en el límit recomanat, a 1,02.

Al conjunt de l’Alt Urgell, en canvi, els principals indicadors han augmentat aquests dies per l’aparició de nous casos al sud de la comarca: ara l’EPG està a 919 (igual que dijous); i la Rho7, a 1,64. A la Cerdanya, aquests dos índexs estan respectivament a 2.420 i a 1,28. I a la regió sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, a 1.060 i a 1,43. Als quatre hospitals pirinencs ara hi ha 29 ingressats per COVID-19, dels quals la meitat (14) a l’Hospital de Cerdanya.