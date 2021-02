Comença la reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells

Les obres de reconstrucció del Centre esportiu dels Serradells han començat aquest matí. L’objectiu és que els treballs, que tenen una durada estimada de 14 mesos, estiguin enllestits l’estiu de l’any vinent.

Aquest matí els cònsols major i menor d’Andorra la Vella, Conxita Marsol i David Astrié, acompanyats del conseller d’Esports i Joventut, Alain Cabanes, i tècnics responsables de l’obra han dut a terme una visita a les instal·lacions malmeses per l’incendi del 22 de novembre del 2018. La cònsol major ha celebrat que es puguin reprendre els treballs de construcció a la instal·lació, que s’han hagut d’ajornar per qüestions judicials entre les empreses adjudicatàries i per la pandèmia, i ha recordat que els Serradells és un equipament fonamental per la parròquia d’Andorra la Vella i pel país pel servei públic que ofereix.

Així doncs, ha ressaltat que era imperatiu poder iniciar les obres per evitar malmetre encara més determinats espais, com el de la piscina olímpica que, a causa de l’incendi i la posterior retirada de la coberta, estava exposada a les inclemències meteorològiques.

La cònsol major també ha agraït la facilitat que al seu dia van mostrar les empreses asseguradores per arribar a un acord d’indemnització i evitar que el cas arribés a la justícia i, per tant, es dilatés més en el temps.

La reconstrucció de la zona de la piscina olímpica dels Serradells suposarà un repte tècnic amb l’ús d’estructures molt específiques i una inversió d’uns 4 milions d’euros.