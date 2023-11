Comença la II Setmana de sensibilització i reducció de danys d’addiccions

Presentació de la II Setmana de sensibilització i reducció de danys d’addiccions (Comú d’Andorra la Vella)

Aquests se celebra la II Setmana de sensibilització i reducció de danys d’addiccions al Principat d’Andorra, organitzada per l’associació Projecte Vida en col·laboració amb el Comú d’Andorra la Vella. La proposta planteja tres jornades amb activitats gratuïtes dirigides als joves i les famílies. En aquesta ocasió se centren en les addiccions a les pantalles i els jocs en línia, d’una banda, i de l’altra, a les drogues.

Les jornades es desenvoluparan fins al 16 de novembre, una part a les escoles i les activitats de divulgació adreçades a les famílies, al Centre de Congressos. Enguany, les famílies podran conèixer i aprendre de professionals amb una llarga experiència que tractaran els dos blocs principals sobre les addiccions. Per al projecte, Projecte Vida compta amb el suport i la col·laboració d’entitats espanyoles com FEJAR (Federación española de jugadores de azar rehabilitados), que se centrarà en l’addicció als jocs i les pantalles, i SOCIDROGALCOHOL (Sociedad científica española de estudios sobre el alcohol, el alcoholismo y otras toxicomanías).

Les jornades començaven avui i demà amb una xerrada a les escoles de la mà de Projecte Vida i FEJAR, on es tractaran les addiccions sense substàncies. Dimecres i dijous serà el torn de SOCIDROGALCOHOL als centres educatius. En total assistiran 200 alumnes.

Per últim, els dies 14 i 16 de novembre -dimarts i dimecres- tindran lloc al Centre de Congressos les trobades a les famílies. En primer lloc, el dia 14, de 20 a 21.30 h, Juan Lamas Alonso, director tècnic de FEJAR, oferirà la xerrada ‘Navegant per l’era digital de forma segura i saludable’. Posteriorment, el dia 16 de novembre, de 20 a 21.30, Francisco Pascual i Carmen Sala, de SOCIDROGALCOHOL estaran a càrrec de la xerrada ‘La informació és salut. Parlem de drogues’.

D’altra banda, i atenent la bona acceptació que va tenir l’any passat, es repeteix la fórmula d’espai de diàleg. D’aquesta manera, el dimecres, 15 de novembre, es farà aquesta trobada amb les famílies, joves, professionals i qualsevol persona interessada que vulgui participar i compartir els seus neguits i coneixements. En aquesta ocasió s’ha plantejat la pregunta ‘Quines alternatives existeixen al consum de drogues durant la joventut?’, a la qual es tractarà de trobar resposta de forma conjunta entre els assistents i moderadors.

La consellera de Joventut, Judit Ruiz, ha destacat la implicació del Comú en totes aquelles activitats i jornades que puguin ser útils per als joves i les famílies. Concretament, el servei de Joventut té com a objectius, entre d’altres, la definició, implementació i promoció de projectes que contribueixin al desenvolupament social i al benestar de les persones adolescents i joves. En aquest sentit, la presidenta de Projecte Vida, Eva Tenorio, ha assegurat que la sensibilització és una de les formes més efectives per a la prevenció de drogodependències i que l’objectiu final és “trencar l’estigma”.

Per a poder participar en les xerrades o a l’espai de diàleg, que tindran lloc fins al dijous 16 de novembre, al Centre de Congressos, cal reservar plaça. Es pot fer enviant un missatge al 611 842 o un correu a joventut@comuandorra.ad.