Comença la fase 2 de vacunació entre les persones d’edat més avançada

La cap d’àrea de prevenció de la Salut, Rosa Vidal, responsable de la campanya de vacunació, ha detallat que fins ara s’han administrat 871 vaccins. La major part ha estat als professionals de la salut, residents dels centres sociosanitaris i grans dependents, però ja s’ha començat la 2a fase amb 3 persones majors de 96 anys.

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reconegut que hi ha persones que s’han contagiat del coronavirus després de rebre la primera dosi i ha lamentat que és una situació que no es pot evitar. “Crec que són dos o tres, no són més”, assegurava, tot detallant que el contagi s’havia produït l’endemà o al cap de dos dies de rebre la primera dosi de les dos que componen la vacuna. “Això és una situació que s’està produint arreu. No té relació amb la vacuna, però és una llàstima perquè és una dosi de vacuna de fet perduda. És un risc que hi ha i que no podem evitar”, explicava.

A partir del cens calcula que hi ha uns tres centenars de padrins amb més de 91 anys i que amb les dosis disponibles ara serà suficient per a aquest grup. Els afectats seran contactats individualment de manera telefònica per subministrar-los la vacuna.

L’aplicació de la segona dosi es farà 21 dies després d’haver rebut la primera.

El pròxim aprovisionament, al febrer

Martínez Benazet ha indicat que l’arribada de vacunes serà “amb comptagotes”. Es preveuen les pròximes dosis al febrer a través del projecte COVAX de l’OMS. Seran novament de Pfizer-BioNtech, tot i que durant el primer trimestre també n’arribaran d’Oxford-AstraZeneca. A banda, hi ha l’acord amb els països veïns, que proveiran Andorra en la mateixa proporció que es proveeixi la Unió Europea.

En aquest sentit, i després de la polèmica per les negociacions de cada regió que ha provocat la “ruptura dels estocs mundials“, el ministre de Salut ha recordat que els organismes internacionals havien recomanat evitar la compra individual per part dels estats i que Andorra, per la seva idiosincràsia, es va sumar a l’estiu al projecte global que ha de garantir un accés equitable de tot el món als vaccins.

30 persones ingressades a planta de l’hospital i 13 a l’UCI

Respecte a les dades sanitàries, s’han registrat 58 positius més de coronavirus des de dijous. Tot i que hi ha certa “estabilització” en els nous contagis i la taxa de reproducció es manté en 0,91, preocupa la pressió sobre el sistema sanitari, ha dit el ministre Joan Martínez Benazet, que ha insistit en la importància de respectar les mesures i fer servir els tests d’antígens i les TMA.

En aquests moments hi ha 30 persones a planta i 13 a l’UCI, 12 de les quals amb ventilació mecànica. Els casos totals s’eleven a 9.837 i els actius a 751. Les defuncions es mantenen en 100 després de les darreres dues pèrdues. Al Cedre hi ha 5 ingressats, 2 de Salita, un de l’Albó i 2 provinents d’Urgències. Quant a la població escolar, hi ha 20 aules totalment confinades i 46 en vigilància activa parcial.