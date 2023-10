Comença la construcció de la passera per a vianants a l’entrada oest de la Seu

Inici de les obres de construcció d’una passera per a vianants a l’entrada oest de la Seu (RàdioSeu)

Aquesta setmana ha començat la construcció de la nova passarel·la per a vianants prevista al costat sud del pont sobre el riu Valira, a l’entrada oest de la Seu d’Urgell. Aquesta actuació és una de les més rellevants del projecte Camina Pirineus i també una de les últimes que s’executaran dins aquest pla, que és el primer que ha unit la totalitat dels 19 municipis de l’Alt Urgell i també totes les EMD de la comarca.

La nova estructura forma part de l’objectiu de promocionar les rutes a peu o en BTT per l’extensa xarxa de camins de l’Alt Urgell. Però, en aquest cas, a més a més, també ha de servir per a millorar la seguretat del trànsit en aquest punt. Actualment els vianants que volen anar de l’eixample urbà de la Seu a Castellciutat, o a l’inrevés, es veuen obligats a travessar dos cops la carretera, perquè només hi ha vorera al costat dret (en direcció Castellciutat).

Al mateix indret, recentment ja s’hi ha fet una altra millora com és la renovació de la tanca de seguretat del pont, al mateix costat on ara es farà la passera.

També en relació amb el Camina Pirineus, aquest dijous el ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat un conveni amb la Diputació de Lleida per a una nova execució de treballs d’aquest pla. Aquest és un dels últims acords previstos per a consolidar la xarxa de camins i la seva promoció a nivell turístic, tenint en compte que es preveu que totes les actuacions han d’estar acabades abans del 31 de desembre de 2023.





Nou portal web i promoció a la Fira de Sant Ermengol

La setmana passada ja es va presentar un dels elements clau de la promoció turística que se’n vol fer des d’ara, com és el portal web i l’aplicació per a mòbils. Al nou web www.caminapirineus.com s’hi ha inclòs gairebé 2.000 punts de referència de la comarca, que inclouen 589 cims i colls, 159 paisatges, 48 itineraris ecoturístics, 442 elements de patrimoni cultural, 118 actes populars, 161 allotjaments turístics, 88 productors agroalimentaris i 39 empreses esportives, entre d’altres.

Paral·lelament, Camina Pirineus ha aprofitat la Fira de Sant Ermengol per a començar a donar-se a conèixer al gran públic. Per a l’ocasió, es va oferir als assistents un concurs, presentat per l’animador Robert Gobern i centrat en aspectes del patrimoni i els atractius de l’Alt Urgell. I també es va repartir material promocional com ara mapes, guies i gorres de senderisme.





Camina Pirineus en xifres

El projecte Camina Pirineus encara la recta final, que conclourà a final d’any, quan s’hagin completat totes les actuacions previstes. Dels 1.024 quilòmetres de camins programats, més de 700 ja estan desbrossats, condicionats i senyalitzats, amb 500 pals i 700 banderoles d’indicacions instal·lades. Actualment s’està treballant en els darrers itineraris als municipis d’Oliana, Peramola i Bassella. A aquests senders s’hi ha d’afegir 3 camins verticals. També s’han col·locat 19 plafons municipals i 6 plafons d’escalada.

D’altra banda, estan ja instal·lats 21 miradors panoràmics, 3 miradors de cim, 3 balcons de cel i la passera per a persones amb mobilitat reduïda a Sant Joan de l’Erm, a més de 2 àrees i 2 aparcaments d’autocaravanes. Només resten pendents de col·locar 2 dels 4 aguaits ornitològics previstos i la passarel·la sobre el riu Valira a l’entrada oest de la Seu d’Urgell, en paral·lel a la carretera N-260. Camina Pirineus inclou també un inventari de camins, un estudi de mercat, dos vídeos i més de 2.200 fotografies, a més del programa Vetlladors del Territori.