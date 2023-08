Comença el rodatge de la segona part de Dama Blanca

Fotograma de Dama Blanca. Foto: Contraban Produccions (Nereis Ferrer)

Aquest setembre s’iniciarà el rodatge de la segona part del curtmetratge Dama Blanca, una producció cinematogràfica de Contraban Produccions. Així, la productora andorrana, que ja va rodar la primera part al novembre de l’any passat, ultima els preparatius per a donar l’acció, a Auvinyà, el proper mes de setembre. Enguany compta amb el popular actor català, Jordi Sánchez (Plats bruts i La que se avecina, entre molts altres treballs)..

El film compta amb un repartiment internacional. Hi participen també Marc Ribera (‘Selftape’ i ‘Los pacientes del Doctor García’) interpretant a l’actor principal i Guillem Albasanz, present en diferents obres de teatre i sèries catalanes, com actor secundari. Com no podia ser d’una altra manera, ‘Dama Blanca’ compta amb el talent nacional de l’actriu de teatre, Núria Montes i de la cap de servei de l’Aula de Teatre de la Llacuna, Raquel López com a germana i tieta del protagonista.

Un projecte ambiciós que ja fa més de dos anys que es treballa, i -que es va haver d’aturar durant la pandèmia-, Contraban vol aprofundir en les llegendes de les muntanyes i jugar a emmirallar-se en el passat per tractar temàtiques actuals i que estaran presents en el futur. El curtmetratge, preàmbul d’un llargmetratge, narra la història d’un jove mossèn resignat pels dogmes cristians i la duresa de la postguerra. El jove intenta ajudar a la seva germana amb confabulacions de les velles llegendes del Pirineu.

Amb una trajectòria en potència, Contraban compta ja amb projectes cinematogràfics fets al país sent, aquest, un dels objectius principals de la seva missió: sorprendre a Andorra fent passes endavant en la indústria per a crear sinergies entre les institucions i els professionals andorrans del món audiovisual.

‘Dama Blanca’ neix de la unió entre la motivació del seus directors, David Haro i Gerard Navalón, per a cercar històries del passat d’Andorra que es puguin explicar de formes diferents en el present, i de la voluntat de l’autor d’“Un Andorrà lluny del poble” (1967), Ricard Fiter, per a portar la seva obra a la gran pantalla.

Amb un equip professional de prop de quaranta persones, la ‘Dama Blanca’ mostrarà els paratges d’una Andorra que el 1942 amagava el calvari que van viure les dones amb la irrupció dels soldats procedents de la Guerra Civil Espanyola. La filmació recorrerà multitud d’indrets de les parròquies del país.

‘Dama Blanca’ compta amb el suport del Govern d’Andorra, els Comuns de les set parròquies i el departament de Patrimoni, així com també la col·laboració d’entitats públiques i privades. Per la seva part, “La Llacuna, centre de referència dels actors i actrius del país”, ha cedit els seus espais a la productora on ja s’han iniciat els assajos.