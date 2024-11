Comença el repartiment gratuït de copes i calces menstruals

Lliurant els productes, Guillem Casal, Isabella Vargas, Cristina Pérez i Mariona Cadena (SFGA)

Totes les persones d’entre 12 i 35 anys ja poden recollir de forma gratuïta una copa o calça menstrual. Així ho ha anunciat aquest dilluns el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Guillem Casal, qui ha participat en l’inici de la campanya que ha tingut com a punt simbòlic l’entrega dels productes a les persones que s’han acostat fins al Punt d’informació juvenil d’Andorra la Vella.

El tret de sortida del repartiment, tal com ha destacat Casal, s’ha fet coincidir amb la celebració de la Setmana Europea de Prevenció de Residus ja que la campanya ‘La meva menstruació, la meva decisió. Sostenibilitat, salut i estalvi’ té per objectiu la promoció de productes vinculats a la menstruació que siguin reutilitzables per a minimitzar els redius i garantir un accés lliure i equitatiu.

La iniciativa està impulsada pel Ministeri de Medi Ambient, però treballada de forma transversal. En l’acte de lliurament també hi ha pres part la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, la secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, i la vicepresidenta del Fòrum de la Joventut d’Andorra, Isabella Vargas. Durant les primeres hores de la campanya s’han repartit un centenar de productes, tant als punt joves com al CAP d’Escaldes-Engordany i Sant Julià de Lòria.

“La campanya permet impulsar el canvi d’hàbits de la ciutadania amb la utilització de productes més sostenibles, i per tant respectuosos amb el medi ambient i la salut, i a més també són reutilitzables, amb la qual cosa minimitzem la utilització de productes d’un sol ús”, ha explicat Casal. A més, el ministre també ha destacat que la campanya està enfocada, de forma inicial, a les persones joves d’entre 12 i 35 anys.





On puc recollir el producte?

Per tal de recollir la copa o calça menstrual la persona interessada podrà escollir entres dos punts fàcils i pròxims a tota la ciutadania. El primer, disponible des d’aquest mateix dilluns 18 i fins a exhaurir existències, són els Punts d’Informació Juvenil de cada parròquia que lliuraran a totes les persones que hi vagin el producte que es desitgi.

El segon punt, disponible només del 18 i el 22 de novembre i de 12:30 h a 20:30 h, són els Centres d’Atenció Primària (CAP) on també es lliurarà el producte i, a més, s’oferirà una atenció personalitzada per part de les llevadores. L’equip de llevadores està disponible el 18 de novembre al CAP d’Escaldes-Engordany / CAP de Sant Julià; el 19 de novembre al CAP d’Andorra la Vella / CAP d’Encamp; el 20 de novembre al CAP de la Massana / CAP d’Escaldes-Engordany, el 21 de novembre al CAP d’Ordino / CAP d’Andorra la Vella (Ciutat de Valls) i el 22 de novembre al CAP d’Andorra la Vella / CAP del Pas de la Casa / CAP de Canillo.

La persona interessada només haurà de facilitar el NIA i l’entrega del producte serà immediata, sempre que es disposi d’unitats, i fins a exhaurir les existències. Només es lliurarà un producte per persona.

Els productes inclouen l’embalatge personalitzat de la campanya, així com un codi QR amb explicació concreta del producte. Tot i això, en cas de necessitat el personal del Punt d’Informació Juvenil i les llevadores del Servei Integral d’Atenció de la Dona (SIAD) informaran i aclariran dubtes sobre la utilització correcta d’aquests productes. Tota la informació es pot consultar a https://www.govern.ad/lamevamenstruacio.