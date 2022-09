Comença el procés per a decidir les estratègies que seguirà el grup Leader a l’Alt Urgell i Cerdanya

El Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya (CAUC), amb el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, ha posat en marxa un procés per a decidir quins seran els àmbits estratègics que es potenciaran a través de la nova convocatòria dels ajuts Leader i en els projectes gestionats per l’ens.

El CAUC considera que cal definir una nova estratègia per als propers anys que tingui el màxim consens possible. És per això que es planteja dur a terme un seguit d’accions per tal que la població i els diferents sectors del teixit social i econòmic de l’Alt Urgell i la Cerdanya hi puguin dir la seva.

D’una banda, al llarg de les properes setmanes es faran trobades sectorials per a recollir propostes. Igualment, de cara a mitjans d’octubre està previst convocar reunions públiques obertes a la població a la Seu d’Urgell i a Puigcerdà. També s’habilitarà un formulari al web del Consorci on tothom podrà fer arribar les seves propostes i aportacions.

El procés que ara s’inicia també tindrà en compte els principals reptes que han sorgit de l’Agenda Rural 2030, impulsada per la Generalitat de Catalunya sota el paraigües de la Comissió Interdepartamental sobre Despoblament Rural, en la qual han participat activament els Grups Leader de Catalunya, entre altres entitats.

Detecció de necessitats al territori

Quan es va dissenyar l’estratègia de la convocatòria que ara acaba, es va detectar que una de les qüestions que preocupava al territori era la manca de retorn dels joves un cop acabats els estudis. Arran d’aquesta inquietud, a través dels Grups Leader i el DACC es va posar en marxa el projecte Odisseu, pensat per a millorar l’ocupabilitat a l’Alt Urgell i la Cerdanya. Un altre aspecte que es va abordar va ser la necessitat de dinamitzar els nuclis petits del territori, de manera que es va decidir prioritzar els projectes que es desenvolupessin en aquests pobles a l’hora d’atorgar les subvencions.

Nova estratègia per al 2023

L’objectiu del CAUC és tenir definits a mitjans de novembre els eixos que es treballaran en el pròxim període Leader per tal que la nova estratègia es pugui començar a implementar a partir de l’any que ve.