Comença el primer Pirineus Soccer Campus a la Seu d’Urgell

La primera edició del Pirineus Soccer Campus ha començat aquest dilluns, una novetat de l’oferta esportiva d’aquest estiu a la Seu d’Urgell. El primer torn es duu a terme entre el 28 de juny i el 2 de juliol i les dues setmanes vinents hi haurà dos torns més, cadascun amb cinc dies de durada: del 5 al 9 de juliol i del 12 al 16 de juliol.

El Pirineus Soccer Campus s’adreça a nens i nenes d’entre 4 i 14 anys que es vulguin iniciar en el futbol o bé que vulguin perfeccionar el seu nivell, amb sessions d’alt rendiment, entrenadors titulats i activitats paral·leles. Els entrenaments es duen a terme a la zona esportiva de la Seu.

D’altra banda, el Futbol Club Pirineus ha presentat aquest diumenge passat el seu projecte a la Seu d’Urgell. L’activitat va permetre veure el primer partit amistós del sènior femení al Camp Municipal Emili Vicente, on jugarà els seus partits com a local a partir d’aquesta temporada vinent 2020-2021. El conjunt urgellenc es va mesurar novament al CCR Berguedà, que va vèncer per 1-3. El matx també va suposar el debut de Gemma Pla ‘Xiki‘ com a entrenadora de l’FC Pirineus-FIATC Assegurances. La setmana anterior ambdós equips ja havien jugat un altre amistós, a Guardiola, que també es va resoldre amb triomf de les berguedanes, per 4-2.

Homenatge al personal sanitari

La jornada va incloure un homenatge al personal sanitari, per la seva tasca en la lluita contra la COVID-19, i una exhibició de l’equip benjamí femení. Des de l’entitat pirinenca han agraït la bona rebuda en “un dia per no oblidar mai”.