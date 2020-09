Comença El Petit Cap de Setmana a Escaldes-Engordany

Sota el nom El Petit Cap de Setmana, aquest dissabte i diumenge el comú d’Escaldes-Engordany ha organitzat diferents activitats familiars al carrer.

Els infants poden gaudir d’una àmplia oferta a diferents espais de la parròquia com per exemple el Parc de la Mola, la sala d’actes del comú o l’aparcament de l’església. El ventall d’activitats inclou diversos tallers en família i actuacions com l’Adéu de Peter Pan.