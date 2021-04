Comença el curs pilot de monitor/a d’educació de lleure inclòs al projecte Trampoline

La directora general de Joventut, Laia Girós, va obrir al Centre Esplai del Prat de Llobregat el curs pilot de monitor/a d’educació en el lleure inclòs al projecte Trampoline, en el marc del programa europeu Poctefa de cooperació transfronterera que fomenta la formació i la mobilitat dels joves en el territori dels Pirineus entre Catalunya, Aragó, Andorra i Migdia-Pirineus (a Occitània).

Un total de 45 joves d’aquestes regions cursen des d’aquest mes de març les 150 hores de formació teòrica de què consta el curs, que a causa de les restriccions sanitàries es duu a terme de manera telemàtica majoritàriament. No obstant això, els participants catalans al curs es trobaran en tres sessions presencials, la primera de les quals va tenir lloc aquest dissabte passat a la seu de la Fundació Catalana de l’Esplai. L’objectiu és facilitar un espai d’aprenentatge vivencial als joves participants.

Es tracta d’un total de 15 joves que procedeixen en major part de les comarques gironines, de Ponent i de l’Alt Pirineu i Aran. Una vegada acabada la teòrica, aquests joves faran 160 hores més de pràctiques en tres entitats de lleure d’Occitània, en entorns com poden ser les colònies, els casals o els menjadors escolars.

Una vegada acabat el curs, que és gratuït, els 45 joves obtindran els títols homologats i oficials de les diferents administracions competents que participen en el projecte Trampoline, que els acreditarà per a poder exercir de monitor/a d’activitats de lleure infantil i juvenil. D’aquesta manera, per exemple, els joves catalans podran exercir a Occitània (i al conjunt de l’Estat francès) a través del Certificat d’Aptitud per a les Funcions d’Animador (BAFA) que expedeix el Ministeri d’Educació Nacional i Joventut i Esports, mentre que els joves occitans, andorrans o aragonesos -a més dels catalans- podran exercir a Catalunya gràcies a l’obtenció del Diploma de monitor/a de lleure que expedeix la Direcció General de Joventut (DGJ).

La formació comuna i pilot d’aquest curs de monitor/a de lleure, que facilitarà la primera experiència laboral a la zona transfronterera dels Pirineus, és la primera concreció del projecte Trampoline, al qual Joventut va començar a col·laborar com a soci el 2018. L’any següent, es va presentar un estudi sobre les oportunitats de mobilitat dels joves en el territori fronterer pirinenc, en què es van analitzar les oportunitats de què disposen les persones joves per aconseguir una primera ocupació i les oportunitats d’intercanvi i mobilitat professional transfrontereres.

Durant l’obertura de l’acte, Laia Girós va agrair a l’alumnat la seva predisposició per formar part del món del lleure educatiu com a futurs monitores i monitors: “tant els qui veniu de l’educació en el lleure com els que hi entreu per primera vegada sabeu com està de transcendent essent aquest espai d’educació durant la pandèmia: educació emocional, socialització, corresponsabilitat o sentit de comunitat”. “Són necessitats imperioses -va prosseguir Girós– que molts infants i joves necessitaven per pal·liar els efectes de la pandèmia i que en molts casos els havia dut a perdre xarxes comunitàries i lligams amb els companys i companyes del cau o l’esplai”.

Així mateix, la directora general va valorar l’aposta de Joventut pels projectes d’educació en el lleure que transcendeixen l’àmbit estricte de les fronteres administratives dels estats i que suposen “relligar un teixit associatiu i una realitat social que moltes vegades queda invisibilitzada o a la qual es dificulta el lligam natural”.

El projecte Trampoline s’emmarca en el programa europeu de cooperació transfronterera Interreg V-A Poctefa entre països dels Pirineus, creat per fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer i orientat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona. En l’actualitat, Catalunya té la presidència de la comunitat de treball dels Pirineus que gestiona el projecte.

A més de la DGJ, al programa hi participen la Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports Occitanie (DRAJES), el govern d’Aragó (Instituto Aragonés de la Juventud) i el Govern d’Andorra. I pel que fa a l’equip pedagògic de la formació, es duu a terme mitjançant la Fundació Catalana de l’Esplai (Catalunya), la Fédération Léo Lagrange Sud-Ouest, la Ligue de l’Enseignement31, la Union Régionale des Francas d’Occitanie (Occitània) ; i la Escuela Óceano Atlántico (Aragón).