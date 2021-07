Com utilitzar el lleixiu per a desinfectar

El lleixiu, per a desinfectar, ha d’usar-se amb aigua freda, i cal renovar aquesta mescla cada dia, ja que aquesta s’evapora i no podem garantir la seva concentració.

L’Organització de Consumidors i Usuaris d’Espanya(OCU) proporciona una sèrie de recomanacions si utilitzem lleixiu per a desinfectar: eliminar prèviament la brutícia amb aigua i sabó, respectar la dosi recomanada (amb unes gotes n’hi ha prou), diluir-la en aigua freda, parar cura i vigilar amb possibles esquitxades en la cara, ulls i roba, i ventilar bé després del seu ús.

Perquè el lleixiu sigui eficaç, cal netejar prèviament les superfícies amb baietes humides, per a recollir la pols i, després, netejar-les de nou amb una altra baieta humitejada en una dissolució de lleixiu a l’1.50. Com aconseguir aquesta mescla? Agafar 20 ml de lleixiu casolà, tirar-lo dins d’una ampolla d’1 litre, i emplenar l’ampolla amb aigua de l’aixeta fins a completar. Tancar i donar-li la volta diverses vegades per a barrejar.

A més, tornen a posar l’accent en la necessitat de preparar la mescla el mateix dia del seu ús perquè aquesta sigui efectiva.

Per Tot Sant Cugat

Font: maldita.es