Com triar les xarxes socials adequades per a la teva botiga en línia

Les xarxes socials s’han convertit en una eina essencial per a vendre un producte a Internet, ja que permeten establir una connexió directa amb els teus potencials clients sense intermediaris. No obstant això, tenir presència en totes les xarxes no sempre assegura l’èxit. Per què? Perquè existeix una xarxa social que s’adapta millor que una altra al teu negoci. T’expliquem com triar les xarxes socials adequades per a la teva botiga.

Les millors xarxes socials per al teu negoci:

Facebook. La xarxa social més gran del món és una de les millors alternatives per a donar a conèixer el teu producte a través de la creació d’una fan page o la possibilitat de pagar per anuncis de la teva empresa.

Twitter. És una plataforma de comunicació molt directa, especialment quan es tracta de resoldre dubtes amb un client en temps real.

Pinterest. Té molt potencial visual, per la qual cosa resulta ideal per a empreses de moda, art o joieria.

Instagram. Permet un contacte més directe amb el client al mateix temps que potencies el factor visual del producte.

TikTok. Permet interactuar amb el perfil i convidar-lo a promocionar el teu producte a través dels reptes virals.

LinkedIn. La xarxa social “professional” permet actuar d’una forma més comercial aportant un valor a cada pas per a atreure contactes i possibles aliances.

Triar la millor xarxa social per a la teva botiga en línia requereix anàlisi, però també de paciència, especialment quan es tracta de trobar el millor mitjà per a potenciar el teu producte.

Consells per a triar les xarxes socials de la teva eCommerce:

Fixa’t en els teus competidors, detecta les seves fortaleses i febleses per a aprofitar-les a favor teu.

Coneix a la teva audiència: Detecta al teu públic objectiu i analitza on està abans de decantar-te per una xarxa social o una altra.

Tingues paciència: una vegada hagis triat una xarxa social, espera 2 mesos per a treure conclusions.

Contractar els serveis d’una agència de xarxes socials es converteix en la millor alternativa si vols apostar a cop segur.

Tenir presència en totes les xarxes socials no t’assegurarà l’èxit. Si no tens una estratègia definida i no persegueixes cap objectiu, pot ser que no obtinguis els resultats esperats.

Per marketing4ecommerce.net / AMIC – Tot Sant Cugat