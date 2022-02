Com triar els millors cereals per al desdejuni

En la majoria de llars, sobretot si hi ha nens, es consumeixen regularment cereals durant el desdejuni. Sempre ens els han publicitat com a ideals per a un desdejuni equilibrat, no obstant això, no sempre és així, ja que la majoria d’ells contenen sucres i altres ingredients com sabors artificials o greixos que no els fan tan recomanables. Per això sempre abans de decantar-nos per l’un o l’altre, és aconsellable fixar-se bé en l’etiqueta i verificar que la major part del contingut sigui d’algun cereal, com ara l’arròs, la civada, el blat, el musli o el blat de moro entre altres, i a més tenir en compte els següents consells:

– Que siguin baixos en sodi. I és que la quantitat de sal no hauria de superar els 220 g per ració.

– El sucre també ha de ser baix, per la qual cosa són una millor opció les varietats que tenen com a molt uns 10 g per ració. L’edulcorant pot venir en forma de sucre, sacarosa, etc. així que és important sumar-ho tot.

– Millor com més minerals i vitamines.

– Decanta’t per aquells que tinguin més quantitat de fibra. La fibra no només ajuda a disminuir el colesterol o evitar malalties com la diabetis, sinó que a més ens sadollarà més i, per tant, evitarà que tinguem gana de seguida.

–Opta pels integrals. Si bé, cal fixar-se bé en l’etiqueta, perquè encara que marqui el producte com a integral, aquest no serà considerat així si no conté almenys 5 g o més de fibra per ració.

Quan vulguem comparar diferents productes fixant-nos en els valors nutricionals, fer-ho sempre comparant per grams i no per racions, ja que aquestes poden ser molt subjectives tant per part del fabricant com del mateix consumidor.

I si tenim dubtes, i volem consumir un producte de major qualitat, millor comprar els cereals naturals, que tot i que no tenen tant sabor, sempre podem fer-lo més apetible afegint-los iogurt, fruits vermells o mel.