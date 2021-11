Com treure partit al teu rebedor

El rebedor és la nostra carta de presentació, ja que és el primer que veuen els nostres convidats quan entren a la nostra casa. D’aquí la importància de dedicar-li temps i atenció per a treure-li tot el partit que mereix.

En general, en molts dels nostres habitatges aquesta estada no disposa de molts metres quadrats, són zones de pas o manquen de llum directa. Amb aquests senzills consells, aconseguiràs que llueixi molt més.

La grandària importa, però no tant: és fonamental que, a més de ser una zona agradable, sigui pràctica i funcional. Les baldes són una opció perfecta per a deixar les claus i els ganxos en la paret són una opció ideal per a penjar abrics i altres estris d’ús habitual.

Menys és més: equipa l’entrada amb recursos essencials, però no ho abarrotis de mobles. El més aconsellable és seleccionar poques peces de mobiliari, pràctiques i decoratives si pot ser.

Els buits també són funcionals: Els entrants i angles marcats o les plantes irregulars poden jugar a favor nostre. Un buit entre columnes pot albergar un pràctic mòdul de magatzematge.

Colors: els tons neutres ajuden a contrarestar la falta de llum. Aposta per sorres, ocres, grisos o blanc trencat que aporten calma i equilibri.

Il·luminació: la llum indirecta permet aportar calidesa a l’ambient, amb aplicacions en la zona alta de les parets o un llum dempeus en una cantonada.

Miralls: el seu reflex ofereix una perspectiva diferent, realça la il·luminació i afegeix una sensació de profunditat. Pots penjar-ne algun a la paret, o fer una original composició amb varis.

L’ordre és la clau: de res serveix que tinguem una decoració molt cuidada i amb estil, si després deixem tot “de cap per avall”.

Si volem que el nostre rebedor sigui una estada per a sentir-nos orgullosos, és important que hi hagi un equilibri perfecte entre l’estètic i el pràctic. Així hi haurà harmonia al conjunt de la sala.

Per viviendasaludable.es / AMIC – Tot Sant Cugat