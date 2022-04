Com treure les taques de tinta de la roba

Tacar la roba pot convertir-se en un malson depenent de què sigui la taca en qüestió. De greix, gespa, fang… cadascuna requereix una tècnica concreta per fer que desapareguin. I una de les més temudes és la taca de tinta de bolígraf. A qui no se li ha rebentat mai un bolígraf a la mà, esquitxant tota la vestimenta? O a qui no li ha caigut mai un retolador damunt de la camisa a l’oficina?

No deixis que una taca de tinta espatlli les teves peces de roba i les de la teva família. Encara que saber com treure taques en roba blanca sembli difícil, aquests tips t’ensenyaran com treure taques de tinta de la roba d’una manera ràpida i senzilla. T’encantaran!

Si la taca de tinta està fresca, col·loca un drap sota la taca per a absorbir la quantitat més gran de tinta possible. Amb un drap blanc frega suaument la taca per a anar-la traient fins a desaparèixer.

Una altra opció és fregar la taca amb un cotó humitejat amb alcohol fins que la taca desaparegui. Després deixa en remull per uns minuts en aigua amb sabó.

Un tercer consell és agregar una mica de mostassa sobre la taca, i deixa-la actuar fins que la taca desaparegui. Retira la mostassa i renta la peça normalment.

Per a peces delicades pots posar la peça en llet amb una mica d’aigua per pocs minuts, en acabat frega la taca per a treure-la i torna-la a remullar en la llet. En eliminar la taca, renta normalment.

Per Tot Sant Cugat

Font: tuhogar.com