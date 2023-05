Com treure les taques de cola de la roba

Un tub de cola (Getty images)

Les taques de cola a la roba poden ser bastant difícils de treure, depenent del tipus de cola i de tela. Si has trobat una taca de cola d’aquest tipus, no pateixis, aquí et proporcionem alguns mètodes efectius per a eliminar-la:

1. Treure l’excés de cola: Si la taca de cola és fresca, intenta retirar l’excés de cola amb un drap o una tovallola de paper. Si la cola s’ha assecat, pots rascar-ho amb una fulla d’afaitar o un ganivet sense tall. Ves amb compte de no danyar la tela.

2. Usar alcohol isopropílic: L’alcohol isopropílic és un excel·lent dissolvent de cola. Humiteja un drap o una tovallola de paper amb alcohol isopropílic i frega la taca. Repeteix el procés fins que la taca desaparegui. Després, renta la peça com de costum.

3. Fer servir acetona: L’acetona és un altre dissolvent de cola molt efectiu. No obstant això, no has d’usar-la en teles sintètiques, com l’acetat o el raió, ja que pot danyar-les. Humiteja un drap o una tovallola de paper amb acetona i frega la taca. Després, renta la peça.

4. El vinagre blanc també pot ser molt efectiu. Barreja parts iguals d’aigua i vinagre blanc en un recipient i submergeix la taca en la solució durant uns minuts. En acabar, frega suaument la taca i renta a continuació.

5. Provar detergent per a la roba: Si cap dels mètodes anteriors funciona, prova d’aplicar detergent per a la roba directament sobre la taca de cola. Frega suaument la taca amb un raspall de dents vell o un drap suau i deixa que el detergent actuï durant uns minuts abans de rentar la peça com de costum.

És important recordar que has de llegir les etiquetes per la cura de la roba abans de començar. Si tens dubtes sobre el tipus de tela o si la peça és delicada, és millor portar-la a una bugaderia professional. A més, sempre prova qualsevol solució de neteja en una petita àrea discreta de la peça abans d’aplicar-la a la taca de cola per a assegurar-te que no danyarà la tela.