Com treure les taques de calç dels vidres amb vinagre

Una persona netejant un vidre (iStock)

Les taques de calç són els dipòsits minerals blancs que s’acumulen en les superfícies que es toquen amb freqüència amb aigua. Treure les taques de calç que deixa l’aigua en els vidres és essencial per a mantenir les superfícies netes i evitar l’acumulació. Per a eliminar les taques de calç d’aigua del vidre, es pot fer un mètode casolà.

El vinagre blanc destil·lat és un àcid suau (àcid acètic) que ajudarà a trencar els enllaços que els minerals de l’aigua dura han format amb la superfície del vidre. En una ampolla d’esprai, combina una part de vinagre blanc destil·lat amb una part d’aigua destil·lada.

Col·loca una tovallola vella en la part inferior del panell de vidre per a atrapar les gotes. Començant per la part superior de la porta de vidre, ruixa la solució de vinagre. Mou-te cap avall metòdicament en files iguals fins que cada part estigui humida. Deixa actuar la solució durant almenys 30 minuts.

Amb un raspall suau o un drap de microfibra, comença per la part superior del panell de vidre i neteja els dipòsits minerals. Treballa amb moviments circulars i esbandeix el raspall o drap amb freqüència. Una vegada que les taques s’hagin afluixat i eliminat, esbandeix amb aigua dolça. Comença per la part superior, utilitza una escombreta de goma de bona qualitat per a eliminar la major part de l’aigua. Acaba d’assecar completament amb un drap de microfibra sense pelussa.





