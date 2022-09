Com trasplantar una planta?

No t’ha passat que sents que li falta una espurna a la teva casa? Moltes vegades aquest toc que li falta pot ser un moble o algun quadre, però les plantes poden ser un gran pretext perquè la teva llar tingui vida i es vegi natural. Li dones com aquest toc de vida i verd que necessita qualsevol espai perquè es vegi fresc.

Existeixen molts tipus de plantes, així que no dubtes en deixar-te assessorar per professionals per a saber quina és la que més et convé. I un cop la tens, com s’ha de trasplantar quan arriba el moment de fer-ho?

Tria un test més gran per a la planta que trasplantaràs, amb espai suficient perquè continuï creixent l’arrel. Agrega una mica de terra al fons del test perquè la planta no quedi enfonsada.

En trasplantar, vigila que la terra de la planta no perdi la forma del test on estava i millor que estigui seca, per a manejar-la amb major facilitat. Col·loca la teva planta en el nou test i assegura que la seva tija quedi al nivell de la vora del test.

Utilitza la cullera per a emplenar amb terra; verifica que no quedi molt atapeïda perquè es pugui oxigenar l’arrel i tingui espai per a créixer. Fet això, segueix els consells pel que fa a reg i condicions de lluminositat que necessita, i ja ho tindràs!