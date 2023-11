Com trasplantar una planta de forma adequada

Preparació per a trasplantar una planta (Getty images)

Trasplantar una planta pot ser una tasca important per al seu creixement i salut a llarg termini. Ja sigui perquè la planta ha crescut massa en el seu test actual, està mostrant signes de malestar o simplement vols canviar la seva ubicació, és crucial fer-ho de manera adequada per a minimitzar l’estrès de la planta i augmentar les seves possibilitats de supervivència. Aquí tens una guia, pas a pas, per a trasplantar les teves flors o plantes amb èxit.

1. Triar el moment adequat

Abans de començar, assegureu-vos de triar el moment adequat per al trasplantament. La primavera i la tardor són les estacions ideals, ja que la temperatura és més suau i la planta té temps per a aclimatar-se abans de les condicions extremes de l’estiu o l’hivern.

2. Preparació de les eines

Reuneix totes les eines necessàries, com ara una pala, un ganivet, un recipient nou per a la planta i una barreja de terra adequada. La terra ha de ser compatible amb les necessitats específiques de la planta que estàs trasplantant.

3. Buidatge del test original

Amb cura, treu la planta del recipient original. Potser hauràs de fer servir el ganivet per a desprendre les arrels de les parets. Intenta no trencar o perjudicar les arrels més delicades.

4. Examinar les arrels

Abans de col·locar la planta al nou test, examina les arrels. Talla les arrels mortes o danyades amb el ganivet per a fomentar un bon creixement futur.

5. Preparar el nou test

Omple el nou test amb una capa de terra fresca i, si és necessari, col·loca un peu de grava o pedra petita a la part inferior per a millorar el drenatge. Això evitarà que les arrels quedin xopes.

6. Col·locació de la planta

Centra la planta, assegurant-te que estigui a la mateixa profunditat que abans. Omple l’espai al voltant de la planta amb la nova terra i pressiona-la amb suavitat per a eliminar les bombolles d’aire.

7. Regar adequadament

Després de trasplantar, rega bé la planta per a assegurar-te que la terra es compacta al voltant de les arrels i que la planta té suficient humitat per a la seva recuperació inicial.

8. Manteniment posttrasplantament

Durant les primeres setmanes després del trasplantament, evita la llum solar directa i no fertilitzis la planta. Aquest període permet a la planta aclimatar-se a la seva nova ubicació.

9. Observació constant

Continua observant la planta durant les pròximes setmanes i ajusta la freqüència d’aigua i altres cures segons sigui necessari.