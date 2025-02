Com tractar els fogots de la menopausa

Una dona patint fogots (Getty images)

La menopausa és una etapa natural en la vida de les dones que sol aparèixer entre els 45 i els 55 anys. Aquesta transició es caracteritza per la disminució de la producció d’hormones com els estrògens i la progesterona, cosa que provoca diversos símptomes. Un dels més comuns i incòmodes són els fogots, també coneguts com a sufocacions. Per què es produeixen els fogots?

Els fogots són causats per un desequilibri en el sistema de termoregulació del cos, que es veu afectat pels canvis hormonals. La disminució d’estrògens altera el funcionament de l’hipotàlem, la regió del cervell que actua com a termòstat corporal. Això fa que el cos interpreti canvis de temperatura normals com si fossin excessius, i reaccioni amb símptomes com una sensació sobtada de calor, sudoració abundant i, de vegades, calfreds posteriors.

Els fogots poden variar en intensitat i durada. En algunes dones, són episodis esporàdics i lleus, mentre que en altres poden ser freqüents i afectar significativament la qualitat de vida.





Com minimitzar els fogots

Tot i que els fogots són una resposta natural del cos, hi ha diverses estratègies que poden ajudar a reduir-ne la freqüència i intensitat:

1. Canvis en l’estil de vida

Mantenir una alimentació equilibrada: Consumir aliments rics en fitoestrògens, com la soja, les llavors de lli i els llegums, pot ajudar a compensar la disminució d’estrògens.

Evitar els desencadenants: Aliments picants, begudes amb cafeïna o alcohol, i situacions d’estrès poden agreujar els fogots.

Hidratar-se adequadament: Beure aigua sovint ajuda a mantenir el cos fresc.

2. Activitat física

L’exercici regular pot ajudar a millorar l’equilibri hormonal i reduir l’estrès. Activitats com el ioga, el pilates o la meditació també poden ser beneficioses per gestionar els símptomes.

3. Vestimenta adequada

Utilitzar roba lleugera, preferiblement de cotó o altres materials transpirables, i vestir-se amb capes permet adaptar-se millor als canvis de temperatura.

4. Teràpia hormonal

En casos més severs, la teràpia hormonal substitutiva (THS) pot ser una opció efectiva per a reduir els fogots. No obstant això, aquesta ha de ser prescrita i supervisada per un metge, ja que pot tenir efectes secundaris.

5. Remeis naturals i suplements

Alguns suplements, com el trèvol vermell, o l’onagre poden ser útils, tot i que és important consultar amb un professional de la salut abans d’iniciar qualsevol suplementació.

6. Gestionar l’estrès

Les tècniques de relaxació com la respiració profunda, la meditació o la teràpia cognitiva conductual poden ajudar a reduir la intensitat dels fogots. Si els fogots són molt intensos o interfereixen amb la qualitat de vida, és recomanable consultar un metge o un ginecòleg. Aquests professionals poden valorar el cas i proposar un tractament adaptat a les necessitats individuals.