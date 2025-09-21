Títol: Com t’estimo
Escriptor: David Bedfor
Il·lustradora: Ann James
Editorial: Ekaré
Pàgines: 22
Edat: Per als més petits
Després de la publicació d’Els cocodrils imita mones, Ekaré torna a confiar en una altra traducció d’un títol de David Bedford amb il·lustracions, en aquesta ocasió, d’Ann James. Així, Com t’estimo és una altra publicació dirigida a la petita infància, tant pel seu format, menut i amanós, com pel material, de cartró, i també per les característiques físiques, com ara els cantons arrodonits.
El text se centra en una enumeració dels gestos, els jocs i, fins i tot, les lectures que comparteixen i construeixen l’amor entre una nena i el seu gos a partir de la repetició cada cert temps de la tornada «t’estimo per tot això». És precisament aquesta reiteració la que dona un cert dinamisme a la lectura.
Les imatges de James són les encarregades d’accentuar la tendresa de tot aquest seguit de moments quotidians, que baixen d’intensitat a mesura que cau el dia, mitjançant una figuració més tradicional on destaquen l’ús ràpid de la línia, les pinzellades de color i el moviment dels personatges. Certament, la il·lustració sap captar les accions i les expressions dels dos protagonistes i fer evident la complicitat tot reforçant la narració escrita.
Aquesta és, per tant, una publicació afable, un títol agradable per a relaxar-se i llegir abans de dormir amb els més petits pel fet que convida a gaudir de tot allò que converteix una mascota en un membre més de la família. Amb tot, trobo a faltar la presència de publicacions dirigides als més petits, entre zero i tres anys, que s’arrisquen més des del punt de vista literari i estètic i que no segueixin el patró normalment establert per a aquesta edat.
Clara Berenguer Revert / Clijcat / Faristol