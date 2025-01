Com sol·licitar les autoritzacions d’exercici de professions titulades no sanitàries en la modalitat de curta durada

Vista panoràmica amb Escaldes i Andorra la Vella al fons (SFGA)

El Ministeri de Justícia i Interior, a través de la seva titular, Ester Molné, recorda el procediment per a sol·licitar les autoritzacions d’exercici de professions titulades en la modalitat de curta durada, és a dir, d’un màxim de 30 dies naturals per any natural. Entrant al detall, la persona interessada a obtenir una autorització d’exercici de professió titulada de curta durada ha de presentar al Departament de Tràmits del Govern la sol·licitud d’exercici de professió titulada no sanitària (T3T001) degudament omplerta i signada, en què ha d’especificar el tipus d’exercici de professió titulada que sol·licita (curta durada) i a la qual ha d’adjuntar la documentació següent: fotocòpia del document d’identitat; títol acadèmic oficial d’estudis d’ensenyament superior andorrà per als títols emesos a Andorra, si escau (fotocòpia conforme a l’original) i per als títols no emesos a Andorra, la resolució del reconeixement acadèmic de la titulació exigida per a exercir la professió emesa pel ministeri encarregat de l’ensenyament superior (fotocòpia conforme a l’original).

En el cas de les professions amb titulacions d’especialista, s’ha d’adjuntar el títol d’especialista corresponent a la professió que es vol exercir degudament legalitzat amb la postil·la de la Haia (no s’admeten postil·les notarials) o bé legalitzat per via diplomàtica si el país emissor no és part del Conveni pel qual es suprimeix l’exigència de legalització per als documents públics estrangers (fotocòpia conforme a l’original). També s’ha de presentar la traducció jurada en català dels documents que no estiguin redactats en català, castellà o francès i en el cas les professions col·legiades, el certificat acreditatiu de la col·legiació efectiva i vigent en un estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu en el qual s’indiqui el compliment de les disposicions aplicables en matèria d’incompatibilitats i que la persona interessada no es troba afectada per cap tipus de prohibició per a exercir l’activitat professional o per cap tipus de sanció disciplinària.

Finalment, la sol·licitud s’ha d’acompanyar de la còpia d’una assegurança vigent amb cobertura al territori andorrà que cobreixi expressament la responsabilitat derivada de l’activitat que es pretén exercir a Andorra, així com del currículum vitae. La persona interessada ha de sol·licitar l’autorització de professió titulada no sanitària al Govern amb una antelació mínima de deu dies hàbils respecte a la data prevista per a començar l’activitat que suposa l’exercici de la professió titulada. Per la seva banda, les persones o empreses que contractin els serveis d’un professional no resident han de portar un registre per a anotar les dates en les quals el professional s’ha desplaçat al territori nacional per a prestar els seus serveis.

La Llei 9/2012 de modificació de la Llei qualificada d’immigració estableix que per a les prestacions de serveis de curta durada no s’ha de sol·licitar cap autorització d’immigració, tot i que s’ha de cursar una comunicació prèvia per escrit al Servei d’Immigració, i si la contractació és igual o superior a cinc dies hàbils s’ha de satisfer la taxa corresponent. Així doncs, la notificació de treballs de curta durada s’ha d’efectuar amb una antelació mínima de 24 hores abans de l’inici de la prestació de serveis, que es correspon al tràmit H1 del web del Departament d’Immigració: www.immigracio.ad. Si la prestació és de fins a quatre dies, es pot trametre per correu electrònic al Servei d’Immigració (servei.immigracio@govern.ad), però si és de cinc dies o més cal presentar-la al Servei d’Immigració i abonar la taxa corresponent.