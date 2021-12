Com ser el líder del teu gos

La majoria dels propietaris de gossos no solen tenir un bon control sobre les seves mascotes. Alguns factors que influeixen sobre això són el desconeixement de l’ús de la corretja i la necessitat de tractar al nostre gos com si fos un ésser humà.

El gos és un més de la família, però això implica saber educar i tractar-lo de manera correcta. Per a ser feliços, ells necessiten un líder.

Seguint aquests quatre senzills passos podràs convertir-te en el líder ideal:

Controlar les emocions. Un líder és algú tranquil i serè. Projectar emocions excessives, tan violentes com exageradament afectuoses, farà que la nostra mascota ens vegi feble.

Saber com passejar-lo amb la corretja. Si posem massa tensió en la corretja, comencem una lluita per a comprovar qui tira més. Hem d’aprendre a anar tranquil·lament i tenir el control de la situació a tota hora. La corretja ha de ser un instrument de comunicació i unió amb el nostre animal.

Exercici físic i joc. Hem de jugar amb el nostre amic, però sobretot a jocs que li permetin a ell ser el protagonista.

Actitud a casa. A casa, el gos ha de tenir marcats una sèrie d’espais i actituds que permetin saber que tu et reserves un espai per a tu. Per això cal evitar costums com pujar al sofà o al nostre llit.

Per wikifaunia.com / AMIC – Tot Sant Cugat