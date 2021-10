Com saber si un cotxe de segona mà ha rebut un gran cop

A l’hora de comprar un cotxe de segona mà la seva aparença pot ser molt bona, però les aparences enganyen. Conèixer si un cotxe ha rebut un cop fort és una cosa complicada de detectar, però no impossible. Fins que no siguin obligatòries les caixes negres en els cotxes, la manera més senzilla és preguntar-li directament al venedor, però ens podem fiar o no d’ell.

Hi ha excel·lents professionals que aconsegueixen deixar el cotxe pràcticament nou després d’un gran cop, i es fa molt complicat detectar qualsevol defecte. Aquests són els indicis que ens poden donar pistes que el cotxe ha rebut un cop:

Carrosseria o peces desencaixades: Una revisió ràpida de les peces que componen la carrosseria ens pot donar pistes de si ha rebut algun cop. Les peces han d’encaixar perfectament amb la peça que està just al costat. Si no encaixa bé, aquesta zona ha tingut un cop.

Portes desencaixades: Les portes són un bon termòmetre de si el cotxe ha rebut algun cop. Si fan soroll, no tanquen correctament o s’enganxen és probable que sigui perquè s’ha rebut un cop en aquesta zona. Són molts els casos de maleters que no tanquen correctament per haver rebut el cotxe un impacte per darrere. En aquest cas, a més de preguntar a l’amo, hem de ser encara més exhaustius en la revisió d’aquesta zona. Per exemple, en el cas de la porta del maleter, convindria revisar la zona de la roda de recanvi per a comprovar que no hi ha deformacions ni res que surti de la normalitat.

Falta de pintura en el xassís: Les peces adherides al xassís, estan pintades del mateix color que el xassís. Si els caragols subjectes al xassís tenen pèrdues de pintura, significa que alguna peça s’ha recol·locat d’aquesta zona. Les peces del xassís que han estat redreçades també poden tenir pèrdues de pintura. Les frontisses del xassís si han estat redreçades, igualment sofriran irregularitats en el color.

Per Motorpasion.com / Tot Sant Cugat