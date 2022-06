L’ansietat és un mecanisme que ens ajuda a millorar el nostre rendiment i a respondre davant un estímul exterior quan el percebem com a amenaçador o perillós. L’ansietat és universal, es dona en totes les persones i no suposa cap amenaça per a la nostra salut. Però quan s’intensifica i apareix de manera habitual, es converteix en un trastorn. L’atac de pànic és un dels trastorns més usuals relacionats amb l’ansietat. Es caracteritza per episodis reiteratius d’ansietat intensa, por o terror que aconsegueixen la intensitat màxima en tot just deu minuts.

Els símptomes físics d’un atac de pànic solen malinterpretar-se en un primer moment, ja que poden confondre’s amb un atac al cor. Hi ha uns indicadors claus per a saber si estem sofrint un atac de pànic, i la persona experimenta almenys quatre d’aquests símptomes en els primers 10 minuts.

Els símptomes més freqüents són: Elevació de la freqüència cardíaca; tremolors o sacsejades; sensació d’ofec o falta d’aire; mareig o desmai, entumiment o formigueig en les extremitats; sudoració (especialment a les mans) o esgarrifances; opressió en el pit; dolor abdominal o nàusees; mal de cap, i sensació d’irrealitat, de perdre el control.

A més d’aquestes manifestacions físiques, els atacs de pànic cursen símptomes psíquics. Els més comuns són la presència de pensaments o creences ansioses recurrents, que poden empitjorar amb el temps. La persona també pot mostrar canvis de comportament (evitant, per exemple, aquelles activitats que li causin ansietat).

Controlar un atac de pànic no sol ser senzill. La persona tendeix a estar molt centrada en les seves sensacions corporals. Hi ha gent que aconsegueix controlar els atacs de pànic, però no té per què ser així. En aquests casos el que cal fer és anar a un professional perquè ens ensenyi estratègies i ens doni les eines adequades per a afrontar un atac de pànic.

