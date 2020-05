Com saber l’edat que té un gat

Quan adoptem un gat, a vegades resulta complicat saber l’edat què té, però saber-ho és important, ja les seves necessitats seran diferents en funció d’ella. Per això, us donem trucs per a saber, si no l’edat exacta, almenys l’etapa per la qual està passant el teu gat.

El primer en el que cal fixar-se és en el seu comportament. El gat comença a interactuar amb el seu entorn al cap de tres setmanes. Aquí comencen els jocs, la sociabilització amb altres animals i amb les persones. Aquest període acaba al cap de vuit setmanes. Els comportaments conflictius es donen entre els dos i els quatre mesos. És quan se senten atrets per la curiositat.

Entre els quatre mesos i l’any es dóna la maduresa sexual. Aquí es produeix el zel (entre finals d’hivern i primavera) i comencen a marcar el seu territori amb orina. En aquesta fase cal evitar que surtin al carrer, i és el moment d’esterilitzar-los i evitar problemes.

Des de l’any, i fins als set, es troba en l’etapa adulta. Es nota perquè passen menys temps jugant, i es tornen més territorials i dominants.

El pas d’edat adulta a sènior es dóna entre els set i els dotze anys. L’aspecte del gat és el mateix que en l’anterior, però amb menys ganes de jugar. A partir dels dotze anys, el gat canvia els seus moviments, li disminueix l’apetit, dorm més i els seus sentits es deterioren.

En els gats més grans es donen canvis en la pell que ajuden a conèixer la seva edat. Els de més de deu anys amb problemes d’hipertiroïdisme, poden desenvolupar un creixement exagerat de les seves arpes i es claven en els seus espais interdigitals.

Un altre canvi en gats de més de catorze anys és que apareixen pèls blancs a la seva cara i cos. El pèl és més sec i es descama la pell. Això és perquè dedica menys temps a empolainar-se i al fet que la pell, amb l’edat, es deshidrata més.

També experimenten canvis en la vista. Al voltant dels dotze anys apareix l’atròfia iridal senil, en la qual es veuen les vores de les pupil·les irregulars.

També es comença a notar l’opacitat en el cristal·lí amb la consegüent pèrdua de visió. Això es pot veure pel color blau grisenc que adquireix el cristal·lí.

Per Wikifauna.com