Com regar el teu cactus quan baixen les temperatures

Regar les plantes és fonamental. Quan arriba la tardor i l’hivern, les temperatures comencen a canviar, i el fred pot fer molt mal al teu cactus. Sobretot, si no canvies la forma en què el regues.

Quan la temperatura baixa el cactus entra en repòs, i per això necessitarà que li donis una atenció diferent. És molt important tenir en compte quanta temperatura gèlida pot suportar.

El cactus es ressent amb l’excés d’aigua i fred. No facis el canvi de quantitat de reg abruptament. A mesura que refreda el clima, ell també s’adaptarà, necessita menys aigua, i has de limitar el reg a una o dues vegades al mes. És ideal regar-lo quan la temperatura no és tan freda i amb aigua que no estigui massa freda. Evita que es quedi aigua en la part baixa de la jardinera.

Evita al teu cactus el fred inclement, la neu, o les pluges sobtades i fredes de l’hivern. Si està fora de casa, has de resguardar-lo i, si tens espai, pots guardar-lo dins de casa. No el col·loquis prop de la finestra. Això l’exposa al fred i la humitat que el danya.

Hi ha una gran varietat de teles especialment dissenyades per a protegir aquest tipus de plantes. Les que es troben a les botigues especialitzades, són molt pràctiques i podràs crear un petit hivernacle.

