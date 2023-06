Com que no saps fer el nus de la corbata?

Hi ha tres classes de persones que cal catalogar quan es parla de fer nusos de corbata. Unes, les que realment en saben molt i fan autèntiques obres d’art amb el tros de tela; unes altres, les que fan “un xurro”, donen per bo el nus i no tenen vergonya de portar-lo amunt i avall durant tot el dia; i, el tercer grup, aquelles persones que directament no en tenen ni idea, ni tan sols s’hi apropen.

Doncs, aquesta setmana, dediquem la secció del “Naufragant per la xarxa” al segon i tercer grup de persones a les quals ens referíem: els “xurreros” i els “negats”. Hem rescatat un vídeo del YouTube on es mostra una forma diferent de fer un nus de corbata. A veure que us sembla. Play al vídeo!