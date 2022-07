Com protegir-se dels ciberdelinqüents en les xarxes socials?

Que les xarxes socials s’han convertit en una eina social quotidiana en la nostra vida no és una novetat. Diàriament, són milions els usuaris que pugen fotografies i vídeos personals, opinen en comentaris, donen “m’agrada” a posts, etc. Gestos amb els quals revelem moltíssima informació personal que pot ser aprofitada per tercers per a aconseguir diversos objectius.

L’any 2021, Instagram, es va convertir en la primera xarxa social en molts països, en alguns d’ells, traient-li aquesta posició a Facebook segons l’estudi realitzat per la consultora de màrqueting The Social Media Family.

El visual triomfa i la presència de millennials en les xarxes socials, on les fotos i els vídeos són els protagonistes, fan que TikTok pugi com l’escuma i se situï com una de les xarxes socials preferides. Per aquest motiu, és bo recordar alguns punts importants que s’han de tenir en compte per a mantenir la privacitat fora de perill en usar totes les xarxes:

1. Configuració de privacitat

Quan ens creem un compte en qualsevol xarxa social és molt important que dediquem uns minuts a configurar la privacitat del nostre compte. Si tens comptes en alguna xarxa social i no les has configurat encara, inverteix uns minuts per a evitar que desconeguts tinguin accés a la teva informació personal.

A més, al final de les configuracions de privacitat està l’opció de restringir un compte, bloquejar-la o silenciar-la. Aquestes opcions s’utilitzen generalment per a restringir que uns certs usuaris tinguin accés a la nostra informació o que puguin contactar amb nosaltres.

2. Comentaris

Són una eina molt útil que permet la interacció amb les diferents publicacions que es van pujant a les xarxes. Tenir el control dels comentaris en el teu perfil és important, podent-se restringir aquells que siguin violents o abusius. Activar aquesta possibilitat és molt convenient, especialment en comptes de menors d’edat per a evitar ciberbullying i assetjament digital.

Cal no oblidar els filtres de contingut, podent utilitzar el filtre manual o l’automàtic. Si prefereixes aquesta opció, activa el filtre automàtic de paraules més denunciades, i d’aquesta manera evitaràs haver de revisar un a un tots els comentaris de les teves publicacions.

3. Missatges

Encara que el teu compte sigui privat, a Instagram per defecte qualsevol persona pot enviar-te un missatge directe. Perquè només els teus seguidors puguin comunicar-se amb tu mitjançant missatge privat has de canviar la configuració en “Controls de missatges”. En altres xarxes socials com Tiktok, no es permeten missatges directes en comptes d’usuaris menors de 16 anys. Per a la resta de comptes, pots configurar quina privacitat vols, limitant-les a seguidors als quals tu també segueixes, a les persones a la qual has enviat missatges o a ningú.

4. Etiquetatge i esments

No t’oblidis de configurar l’etiquetatge i els esments. És molt recomanable que controlis aquests dos aspectes, ja que, per exemple, a Instagram pots restringir qui pot etiquetar, triant qualsevol persona o perfil d’Instagram o només aquells als quals seguim o ningú. També en aquesta xarxa social podem controlar els esments que porten directament al nostre perfil, igual que a Tiktok, on pots decidir que ningú pugui esmentar-te en les teves publicacions.

Val la pena invertir uns minuts per a reforçar la nostra privacitat en línia i donar un cop d’ull a les possibilitats de seguretat i privacitat que ens ofereixen les diferents xarxes socials en les quals tenim perfil. D’aquesta manera, controlem qui accedeix i com a la informació que compartim en aquestes.

Per Tecnonews