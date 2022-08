Com protegir l’empresa dels ciberatacs

La Ciberseguretat és la seguretat de la tecnologia de la informació contra els atacs maliciosos. Qualsevol empresa pot ser atacada, però és cert que hi ha alguns sectors que resulten més atractius per als pirates informàtics com són els dels serveis mèdics, els minoristes o les empreses públiques.

Els mètodes més utilitzats pels criminals són els següents:

– Malware : és un tipus de programari creat per hackers per a danyar els equips. Entre ells estan els virus, els troians, botnets o l’adware, d’entre altres.

– Man- in-the-midle : consisteix a interceptar la comunicació entre dos usuaris per a robar dades d’interès.

– Phishing : dels més freqüents en l’actualitat, es tracta d’enviar correus electrònics o missatges de text aparentment des d’empreses legals i conegudes i aconseguir informació com a contrasenyes, números de targetes bancàries, etc.

– Denegació de servei : s’anul·len les principals funcions d’un ordinador perquè no es pugui treballar amb ell.

Encara que no es poden evitar els ciberatacs, sí que podem minimitzar el risc, seguint alguns d’aquests consells:

– Utilitzar contrasenyes poc comunes i anar-les canviant contínuament. Sempre són més segures aquelles que contenen majúscules, minúscules, números i símbols en la mateixa contrasenya, perquè són més complicades de desxifrar.

– Realitzar còpies de seguretat periòdicament, perquè en cas d’un atac puguem recuperar la màxima informació possible.

– Mantenir protegits els equips, amb programes antivirus, així com fent les actualitzacions de les aplicacions.

– No donar en la mesura que sigui possible, dades personals.

– Contractar una assegurança específica contra els ciberatacs.