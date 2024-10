Com protegir la informació crítica de l’empresa?

És essencial protegir els arxius més importants dels nostres ordinadors (AMIC)

La regla del 3-2-1 estableix que és essencial crear i conservar tres còpies de seguretat dels arxius importants, dues en dos suports diferents i una fora de l’empresa. Aquest enfocament garanteix que les dades estiguin protegides davant qualsevol imprevist. En primer lloc, es fa una còpia dels arxius originals, que es guarda en el dispositiu principal.

En segon lloc, es realitza una còpia addicional en un suport físic diferent, com un disc dur extern o una unitat USB, per assegurar-se que les dades siguin accessibles fins i tot si el dispositiu original presenta problemes. En tercer lloc, el punt clau de la regla és tenir almenys una còpia en un suport fora de la ubicació física de l’empresa, com un servei de núvol. Aquesta còpia remota protegeix les dades contra incidents físics com incendis, robatoris o altres desastres que podrien afectar les instal·lacions de l’empresa. Assegura’t que aquesta còpia sigui actualitzada regularment i que el sistema de núvol sigui fiable.

Cas de marxar de vacances, revisa que totes les còpies estiguin actualitzades i que els suports externs i en línia funcionin correctament. Comprova que les còpies remotes siguin accessibles i que el procés de restauració sigui efectiu. Assegurar-se que les dades estiguin ben conservades i accessibles garanteix que el negoci pugui recuperar-se ràpidament en cas de qualsevol incident, cosa que et permet gaudir del temps lliure amb la tranquil·litat que les teves dades estaran segures.





